التراجع مستمر.. الدولار يسجل أقل من 16 جنيها فى 20 بنكا اليوم.. اعرف الأسعار

سجل الدولار الأمريكي أقل من 16 جنيها في 20 بنكًا ، اليوم الأربعاء حيث سجل فى بنك مصر والأهلى نحو 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع.
وفى البنك العربى الأفريقى، والمصرى الخليجى ، وعودة ، والمصرى لتنمية الصادرات والتنمية الصناعية والتعمير والاسكان سجل 15.98 جنيه للشراء و 16.08 جنيه للبيع.
وفى مصر ايران ، والمشرق ، والعقارى ، والامارات دبى ، المصرف العربى الدولى وقطر سجل 15.97 جنيه للشراء و 16.07 جنيه للبيع.
وفى بنوك المصرف المتحد ، والكويت الوطنى ، الاهلى المتحد ، التجارى الدولى والاسكندرية واتش اس بى سى سجل 15.96 جنيه للشراء و 16.06 جنيه للبيع.
وفى بنك ابو ظبى الأول 15.95 جنيه للشراء و 16.05 جنيه للبيع ، وفى بنك قناة السويس 15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع.