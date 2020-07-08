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اقتصاد

التراجع مستمر.. الدولار يسجل أقل من 16 جنيها فى 20 بنكا اليوم.. اعرف الأسعار

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 07:03 م
صدى البلد
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محمد صبيح
سجل الدولار الأمريكي أقل من 16 جنيها في 20 بنكًا ، اليوم الأربعاء حيث سجل فى بنك مصر والأهلى نحو 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع.

وفى البنك العربى الأفريقى، والمصرى الخليجى ، وعودة ، والمصرى لتنمية الصادرات والتنمية الصناعية والتعمير والاسكان سجل 15.98 جنيه للشراء و 16.08 جنيه للبيع.

وفى مصر ايران ، والمشرق ، والعقارى ، والامارات دبى ، المصرف العربى الدولى وقطر سجل 15.97 جنيه للشراء و 16.07 جنيه للبيع.

وفى بنوك المصرف المتحد ، والكويت الوطنى ، الاهلى المتحد ، التجارى الدولى والاسكندرية واتش اس بى سى سجل 15.96 جنيه للشراء و 16.06 جنيه للبيع.

وفى بنك ابو ظبى الأول 15.95 جنيه للشراء و 16.05 جنيه للبيع ، وفى بنك قناة السويس 15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع.
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