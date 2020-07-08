المصالح فوق الشعب.. أردوغان ينفذ عمليات عسكرية في المنطقة رغم اقتصاده المنهار وتميم يموله

أردوغان يختار المصالح السياسية على شعبه الجائع

انهيار الاقتصاد القطري لم يمنع تميم من تمويل الحملات التركية

تسريح العمالة وتخفيض الرواتب في مقابل علاقة تميم وأردوغان









لم يتغير شيء منذ أن بدأ رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي ، التدخل في شئون دول المنطقة، وذلك في محاولة منه لتحقيق الحلم المستحيل، في جعل الدول من حوله تابعه له، مثلما فعل أجداده عبر الاستعمار والسلاح.









وضع رجب طيب أردوغان هذا الحلم فوق أي اعتبارات أخرى، حتى إذا وصل الأمر إلى احتياج شعبه لهذه الاموال التي يقوم بإلقائها في الهواء عبر تدخله العسكري في ليبيا وسوريا وقطر والعراق ومحاولاته فعل الأمر في اليمن ولبنان.









منذ أن ضرب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" العالم أجمع، وأصبح الجميع في حاجة إلى كل مورد من موارده حتى يستطيع إنقاذ اقتصاد بلاده، حيث تحاول مؤسسات العالم المعنية بالإقتصاد إنقاذ هذه الدول من الإفلاس بفعل فيروس كورونا، ومن بينها تركيا وقطر ، كانتا الأخيرتان مستمرتان في حملاتهم العسكرية.









وشهدت تركيا خلال الفترة القليلة الماضية، انخفاضا في قيمة العملة المحلية "الليرة"، إلى جانب إفلاس العديد من الشركات، وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب، وسط محاولات فاشلة من جانب نظام أردوغان في إنقاذ الموقف، إلا أن من الناحية الأخرى يقوم بالإصراف على العمليات العسكرية في العراق وسوريا وليبيا وقطر.









أردوغان، الذي اعتاد خلال الأعوام السابقة على اللجوء إلى تميم بن حمد، أمير قطر، لتزويده بالأموال؛ اتجه إليه الأسبوع الماضي، حتى يحصل على الأموال التي تمول عملياته العسكرية في ليبيا.









تميم بن حمد، هو الاخر تمر دويلته بفترة عصيبة بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي انتشر بشكل سريع للغاية داخل دولته، ما تسبب في تسريح العديد من العمالة الأجنبية في كبرى الشركات، حتى أعلنت الشركات الحكومية القطرية، أمثال شركة النفط والغاز، وشركة الخطوط الجوية القطرية، وبي إن سبورتس تسريح عدد كبير من العمالة، وتخفيض رواتب العمالة الأجنبية في حالة عدم تسريحهم، في محاولة من هذه الشركات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، إلا أن تميم لم يحترم هذا الامر واستمر في تمويل حملات أردوغان الطائشة بالمنطقة دون أي اعتبارات أخرى.









ويتضح من هذه الجرائم التي يرتكبها اردوغان بمعاونة اقتصادية من تميم، أنهما أختارا المصلحة السياسية ومصالحهم الشخصية مقابل مصالح شعوبهم، التي تحاول الأن الحصول على القليل حتى تستطيع العيش في أمان، بسبب ما قامت به جائحة كورونا.