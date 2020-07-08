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محافظات

إزالة 50 حالة تعدٍ على أراضي أملاك دولة بجبل الطير في المنيا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 07:12 م
زالة 50 حالة تعد
زالة 50 حالة تعد على أراضي أملاك
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ايمن رياض
كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة بمتابعة أعمال، تنفيذ الموجة الـ 16 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب"، بمركز سمالوط ، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.


وأوضح السكرتير العام أنه تم خلال الحملة تنفيذ أعمال إزالة لعدد 50 حالة تعد على أراضي أملاك دولة خاصة بقرية جبل الطير على 5640 مترا مربعا.


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وتهيب محافظة المنيا بواضعي اليد والمتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقًا لقانون 144 لسنة 2017 ، بسرعة التوجه للمركز التكنولوجي بالديوان العام لمحافظة المنيا واستلام أذونات الفحص والمعاينة وسدادها بأحد البنوك ، حيث تقرر 31 يوليو الجاري موعدًا نهائيا لسداد الرسوم واستكمال إجراءات التقنين ، وإلا سيتم إدراج تلك الأراضي " محل طلب التقنين " بالموجة ( 16 ) لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة.

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