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سيارات

صدمة لسوق السيارات في بريطانيا بسبب تدابير العزل

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 07:31 م
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت جمعية صناع وتجار السيارات في بريطانيا أن هناك تراجع تراجع ملحوظ لعمليات تسجيل السيارات الجديدة من بداية عام 2020 وحتى النصف الأول

واكدت أن التراجع ظهر بعد استئناف تجار السيارات نشاطهم بعد رفع الحظر والعزل العام لكبت جماع فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

كما أوضحت جمعية صناع وتجارة السيارات أن هناك حوالي 145 ألف سيارة تم تسجيلها خلال شهريونيو الماضي مما يعني انخفاض هائل بنسبة تصل إلى 50 % بالمقارنة بنفس الفترة

وعلى الرغم من سماح الحكومة البريطانية لصالات بيع السيارات باستئناف نشاطها من أول شهر يونيو الماضي ولكن التجار ويلز واسكتنلندا مضطرين للانتظار  حتى يوم 22 يونيو و23 يونيو .


وفي أي وقت سابق وجهت شركة نيسان اليابانية الرائدة في صناعة السيارات تهديدا لبريطانيا بعدم استمرار العمل في مصنعها بمدينة سندرلاند في  حالة فشل البلادفي التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.

كما كانت بريطانيا قد فعلت قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي ولكنها لم تتوصل إلى اتفاق تجاري بشكل كامل حتى الآن.



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