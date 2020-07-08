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تعليم

جامعة المنيا تعلن ضم علاوتى 2010 و2011 للعاملين

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 07:04 م
جامعة المنيا
جامعة المنيا
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ايمن رياض
اجتمعت الجمعية العمومية لصندوق التأمين على أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والعاملين بجامعة المنيا برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس الجامعة، في دورة انعقادها الغير عادية التي عقدتها بالقاعة الكبرى بمركز تكنولوجيا المعلومات، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تباعد بين الأعضاء، وارتداء الكمامات، والتعقيم، والتطهير بالقاعة ضمانًا لسلامة الأعضاء.

ترأس الاجتماع الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس جامعة المنيا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة الصندوق، وذلك بحضور الدكتور عصام الدين فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور باسم عبدالحكيم أمين عام الجامعة، ونعمات كامل مصطفى مدير عام الصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة، والعاملين بصندوق التأمين، وأعضاء الجمعية العمومية.

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حيث قام الدكتور "جلال" باستعراض الدراسة الإكتوارية للصندوق عن السنة المنتهية في 31 /12 /2019، والتي أقرت ضم علاوتين خاصتين لعامي 2010-2011، بما يُمثل زيادة في الميزات التأمينية للمستفيدين بالصندوق إلى ما يقرب من 17 شهرًا يتم تطبيقها اعتبارًا من 1/7/2020، مشيرًا إلى أنه بما تم إقراره العام الماضي بزيادة مكافأة الصندوق إلي 148 شهرًا بالإضافة لضم العلاوتين الخاصتين لهذا العام  ستصل نسبة زيادة الميزات التأمينية إلى ما يُعادل 25% زيادة خلال العامين الماضيين، مقدمًا شكره لأعضاء مجلس إدارة الصندوق على  مجهوداتهم في الحفاظ على أموال الصندوق، ورفع الفائدة والميزات لأعضائه.

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