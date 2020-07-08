أبو شقة يحذر من بيانات غير رسمية باسم حزب الوفد

حذر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، من إصدار بيانات غير رسمية تتضمن الزج باسم الحزب، مؤكدا أن الحزب غير مسئول عن أي بيان يصدر باسمه دون الرجوع إلى رئيس الحزب.





وأوضح أبو شقة فى بيان صحفى له أن اللائحة الداخلية للحزب حددت مسئولية التحدث باسم الوفد، ونصت صراحة في المادة 23 أن رئيس الحزب هو المتحدث الرسمي باسم الحزب، وله أن يفوض من ينوب عنه في ذلك.





وأشار أبو شقة إلى أن أي خبر يصدر بعيدًا عن رئيس الحزب لا يعبر إلا عن رأي صاحبه ويعرضه للمساءلة طبقا للائحة في حالة مخالفته لنصوص اللائحة في هذا الخصوص.





وقرر أبو شقة أن أي بيان أو خبر يتعلق بالحزب أو سياساته يصدر عن رئيس الحزب شخصيًا، مناشدًا وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية الإحاطة بذلك.