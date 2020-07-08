21 أغسطس.. الأسنان تقرر عقد انتخابات التجديد النصفى

قال الدكتور يوسف حمزه، الأمين العام المساعد للنقابة العامة لأطباء الأسنان، إن مجلس النقابة قرر الدعوة لإجراء انتخابات التجديد النصفى يوم الجمعة 21 أغسطس 2020، تحت إشراف قضائى كامل، موضحا أن ذلك تم خلال اجتماع للمجلس طارئ بدعوة من 7 أعضاء، وبحضور 14 عضوا بالمجلس.

اقرأ أيضا | الصحة تنصح بتناول المانجو لأنها تقوي المناعة

وأكد حمزة في تصريحات لـ"صدي البلد" أنه تقرر ضم 4 أعضاء، للجنة الإشراف على الانتخابات، من خارج المجلس، هم: اللواء طبيب سيد أبو شهبة، عضو مجلس النقابة السابق، والدكتور حسن سليم عضو لجنة قطاع طب الأسنان، الدكتور محمد مطاوع نقيب أطباء الأسنان بالجيزة السابق، والمستشار طه عادل المنتدب لنقابة أطباء الأسنان من وزارة العدل.

اقرأ أيضا | الصحة: شفاء 11 حالة من فيروس كورونا فى بني سويف

وكانت قد قالت لجنة انتخابات النقابة العامة لأطباء الأسنان، برئاسة الدكتور مجدى بيومى، وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن لجنة الانتخابات فى ظل حرصها على إقامة الاستحقاق القانونى والدستورى لأطباء الأسنان بإقامة الانتخابات حرصا منها على استمرار الوضع القانونى للنقابة بصورة سليمة لا تشوبها شائبة، ومنعا لإدخال النقابة فى نزاعات قانونية، تحرص وبنفس القدر على أطباء الأسنان.

وأضافت لجنة الانتخابات: ما حدث من تأجيل الانتخابات أربع مرات متتالية ما كان إلا بهدف الحفاظ على أطباء الأسنان، كما تود اللجنة أن تؤكد أنها لن تتوانى عن اتخاذ أى إجراء يهدف للمصلحة العامة لجميع الأطباء، وأنها فى حالة انعقاد دائم لاتخاذ القرار الانسب للجميع، وتوضح اللجنة أن رفض الشق المستعجل ضد قرار النقيب بتأجيل الانتخابات وإحالة القضية إلي هيئة المفوضين في القضية المرفوعة من قبل أعضاء اللجنة قد جاء بحيثيات الحكم برفض الشق المستعجل، ويرجع إلى انقضاء أجل الاستعجال وهو دعوة الانتخابات لانعقادها فى 7 مايو، وهو ما استندت إليه المحكمة.