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محافظات

شاهد.. لحظة إزالة عقار 18 طابقا بعين شمس

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 07:10 م
ازالة عقار مخالف
ازالة عقار مخالف
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عبد العزيز جمال

نفذ حي عين شمس برئاسة ماهر كمال رئيس الحي حملة مكبرة لازالة عقار مخالف.

وشملت الحملة إزالة عماره مخالفه للبناء من 38/29 شارع أحمد عصمت على 29 شارع قمر.

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وأكد رئيس الحي أن العقار مكون من 18 طابقا ويجري هدمه بالكامل.

وأكد ان ذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال بضرورة اعلاء كلمه القانون والضرب بيد من حديد ضد المخالفين.

وفي سياق اخر أطلق الحي حملة إشغالات أسفرت عن رفع سيارة مأكولات من شارع أحمد عصمت وتم رفع الاشغالات من مطعم شارع أحمد عصمت عباره عن انابيب بوتاجاز محلات وثلاجات عرض واستاند جريل.

وتم رفع الاشغالات من كشك سجاير شارع سيد ابوالنجا عباره عن ثلاجات عرض البيبسي أسفل الرصيف وتم رفع الاشغالات من شارع عبدالمحسن الوسيمى.

شاهد.. لحظة إزالة عقار 18 طابقا بعين شمس
شاهد.. لحظة إزالة عقار 18 طابقا بعين شمس
شاهد.. لحظة إزالة عقار 18 طابقا بعين شمس
شاهد.. لحظة إزالة عقار 18 طابقا بعين شمس
شاهد.. لحظة إزالة عقار 18 طابقا بعين شمس
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