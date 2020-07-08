إعادة تسعير المحروقات.. برلمانى يتوقع تراجع البنزين 25 قرشا

ومن المقرر أن نعقد لجنة لجنة تسعير المنتجات البترولية، لتحديد الأسعار الجديدة خلال الربع الأول من العام المالي الجديد 20/2021.





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