AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

إعادة تسعير المحروقات.. برلمانى يتوقع تراجع البنزين 25 قرشا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 07:19 م
سعر البنزين
سعر البنزين
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، إنه من المتوقع  انخفاض سعر البنزين 25 قرشا خلال الأيام المقبلة،  بالتزامن مع موعد التسعيرة ربع السنوية للمواد البترولية.

وأضاف النائب سمير البطيخي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن سعر البرميل لم يتخطى حاجز 40 دولار خلال الثلاث أشهر الماضية، في حين أن سعره في الموازنة، قبل بدء العام المالي الجديد 2020\2021مقدر بـ 68 دولار، وهنا كان الفرق لصالح الموازنة.

وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن سعر الدولار رغم كونه عاملا مؤثرًا في إعادة تسعير المواد البترولية، إلا أنه يؤثر كثيرًا، إضافة إلى أن فارق سعر البرميل في الموازنة والسعر العالمي يغطي هذا الارتقاع في سعر الدولار.

ومن المقرر أن نعقد لجنة  لجنة تسعير المنتجات البترولية، لتحديد الأسعار الجديدة خلال الربع الأول من العام المالي الجديد 20/2021.

وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد أصدر فرار، في وقت سابق، بتولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا 10% من سعر البيع الساري.

وتتضمن آلية التسعير التلقائي معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء.

وتضم ممثلين من كل من وزارة البترول والثروة المعدنية وممثلين من وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خطة البرلمان تستبعد فرض رسوم جديدة على أسعار البنزين والسولار بالقانون الجديد

تعرف على موعد سعر البنزين الجديد في مصر

تثبيت سعر البنزين بمصر فى هذا الموعد.. اقتصادية النواب توضح الأسباب

ترشيحاتنا

بحجة إنه زي بابا .. فتاة تحكي تجربتها مع التحرش في الستات ميعرفوش يكدبوا

نمرة اتنين.. تفاصيل مسلسل نيللي كريم الجديد

هيثم فاروق منتقدا الجنايني: أي تشكيل تاريخي لمنتخب مصر بدون صلاح عبث

بالاسماء.. ننشر قائمة حزب الوفد فى انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة

وزيرة الصحة: تراجع إصابات كورونا لأكثر من 2000 حالة خلال أسبوع

تحت الشمسية.. ياسمين عبد العزيز تخطف قلوب متابعيها.. شاهد

AdvertisementS

تقطيعه إلى أشلاء..العثور على جثة شيخ بعد اختفائه بأيام في المنيا

النواب عن الإيجار القديم: الشقة المغلقة لمدة 3 سنوات تعود للمالك على الفور

وزيرة الصحة: تراجع إصابات كورونا لأكثر من 2000 حالة خلال أسبوع

بشرى.. الصحة العالمية: مصر شهدت هبوطا في أعداد المصابين بـ كورونا

خبر سار لطلاب علمي علوم .. "التعليم" تقرر عمل تسهيلات في تصحيح أحياء الثانوية العامة

توقع تسجيل صفر وفيات خلال سبتمبر.. خبير أوبئة: مصر نجحت فى السيطرة على فيروس كورونا

تركيا ترسل سرب طائراتها العسكرية إلى ليبيا.. صور

مستبد وقمعي وتدخل في 3 دول مستقلة.. البرلمان الأوروبي يطالب بـ عقوبات صارمة لـ أردوغان

مواصلة التعاون الوثيق.. روسيا تبعث رسالة تذكيرية لـ مصر والكونغو وجنوب أفريقيا

بعد قتل زوجها برقبة زجاجة.. 7 معلومات لا تعرفها عن عبير بيبرس

انفوجراف.. مصر تحتل المركز الـ 9 عربيًا في مؤشر نضوج ريادة الأعمال العربية

عادة خاطئة أثناء الاستحمام فى الصيف تهددك بمشاكل فى القلب والشرايين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غسل اليدين قبل لمس الوجه.. خطوات مهمة للحصول على بشرة صحية

3 طرق طبيعية لـ علاج ضعف الأعصاب في المنزل

لـ زيادة المناعة.. احرص على تناول هذه الأطعمة خلال اليوم