إعادة تسعير المحروقات.. برلمانى يتوقع تراجع البنزين 25 قرشا

قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، إنه من المتوقع انخفاض سعر البنزين 25 قرشا خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع موعد التسعيرة ربع السنوية للمواد البترولية.
وأضاف النائب سمير البطيخي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن سعر البرميل لم يتخطى حاجز 40 دولار خلال الثلاث أشهر الماضية، في حين أن سعره في الموازنة، قبل بدء العام المالي الجديد 2020\2021مقدر بـ 68 دولار، وهنا كان الفرق لصالح الموازنة.
وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن سعر الدولار رغم كونه عاملا مؤثرًا في إعادة تسعير المواد البترولية، إلا أنه يؤثر كثيرًا، إضافة إلى أن فارق سعر البرميل في الموازنة والسعر العالمي يغطي هذا الارتقاع في سعر الدولار.
وتتضمن آلية التسعير التلقائي معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء.
وتضم ممثلين من كل من وزارة البترول والثروة المعدنية وممثلين من وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص.
وأضاف النائب سمير البطيخي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن سعر البرميل لم يتخطى حاجز 40 دولار خلال الثلاث أشهر الماضية، في حين أن سعره في الموازنة، قبل بدء العام المالي الجديد 2020\2021مقدر بـ 68 دولار، وهنا كان الفرق لصالح الموازنة.
وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن سعر الدولار رغم كونه عاملا مؤثرًا في إعادة تسعير المواد البترولية، إلا أنه يؤثر كثيرًا، إضافة إلى أن فارق سعر البرميل في الموازنة والسعر العالمي يغطي هذا الارتقاع في سعر الدولار.
ومن المقرر أن نعقد لجنة لجنة تسعير المنتجات البترولية، لتحديد الأسعار الجديدة خلال الربع الأول من العام المالي الجديد 20/2021.
وتتضمن آلية التسعير التلقائي معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء.
وتضم ممثلين من كل من وزارة البترول والثروة المعدنية وممثلين من وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص.