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تركيا تواصل الاعتداء على الأراضي العراقية وبغداد تهدد.. برهم صالح يحذر أنقرة من التجاوز على سيادة بلاده.. والخارجية: لدينا خيارات للتعامل مع الاستفزازات العسكرية التركية

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:20 م
صدى البلد
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شريف سيد
* الرئيس العراقي يؤكد على عمقه العربي ويرفض التدخل التركي 
* الخارجية العراقية تهدد تركيا باللجوء إلى المجتمع الدولي لوقف العدوان 
* تركيا تعتدي على نقاط على الحدود العراقية


أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن بلاده لا يمكن أن تكون جزءًا من سياسة المحاور وهو حريص على عمقه العربي انطلاقًا من امتداده التاريخي ودوره المحوري بالمنطقة. 


وحذر الرئيس العراقي تركيا من استمرار ممارساتها المرفوضة، داعيًا إلى وقف انتهاكاتها العسكرية للأراضي العراقية.

وطالب الرئيس بعدم تجاوز السيادة العراقية، مشيدا بموقف الدول الشقيقة وجامعة الدول العربية المساند للعراق تجاه استمرار الخروقات التركية، ودعمهم لأمنه واستقراره.


وشدد الرئيس على أن "العراق دولة لها قوتها وتأثيرها في محيطها الإقليمي والدولي ويجب على الجميع احترام سيادتها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية من أجل بناء علاقات متطورة مبنية على التفاهم المشترك بشأن العديد من القضايا الراهنة".

من جانبها وفي تحد للأمر، أعلنت وزارة الخارجية التركية رفضها وقف العمليات العسكرية داخل العراق. 

وادعت الخارجية التركية حقها في استمرار العمليات العسكرية داخل العراق، ضد القوات الكردية المتواجدة بالمنطقة. 


ورفضت الحكومة العراقية، الاعتداءات التركية الدائرة داخل البلاد، فيما قالت إنها سلمت سفير أنقرة رسالتي احتجاج "شديدتي اللهجة"، مُحذرة من أن بغداد لديها حق حماية أراضيها.


وقال الناطق باسم رئيس الوزراء العراقي، أحمد ملا طلال، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع" إن "القوات التركية تقوم منذ مدة باعتداءات متكررة تجاه الأراضي العراقية، نرفض وندين بشدة هذه الأعمال"


وشدد المُتحدث باسم الحكومة العراقية على ضرورة الوقف الفوري لهذه الاعتداءات "التي تسيء للسلم الإقليمي، فضلًا عمّا تشكله من اعتداء على السيادة والأرواح والممتلكات العراقية".


وردا على هذه التصريحات، ذكر المتحدث باسم الخارجية العراقية أن بلاده لديها خيارات للتعامل مع الاستفزازات العسكرية التركية، مشيرا إلى تمسك بلاده بالحل الدبلوماسي حتى الأن في التعامل مع تركيا. 


وكشف مسئولون عراقيون عن تعزيز القوات العراقية لمواقعها بطول الحدود مع تركيا، وذلك لمنع قوات تركية من التوغل في الأراضي العراقية بعد أسبوعين من الغارات الجوية. 


ونقلت قناة "العربية" عن أحد المسئولين قوله: "أنقرة أقامت على الأقل 12 نقطة داخل الأراضي العراقية ضمن حملة عسكرية لمطاردة أعضاء حزب العمال الكردستاني الذي تقول تركيا إن له ملاذات آمنة في شمال العراق".


وأقامت القوات التركية الغازية نقاطا في منطقة زاخو في محافظة دهوك شمال العراق، نحو 15 كيلومترا داخل الأراضي العراقية، حسب ما قال المسؤولون الذين اشترطوا كتمان هوياتهم لأنهم يناقشون عمليات عسكرية.


كانت الخارجية العراقية أعلنت عن دراسة التوجه لمجلس الأمن الدولي لوقف العمليات التركية العدائية، وذلك مع استمرار العدوان التركي على الأرضي العراقية.
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