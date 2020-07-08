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تعليم

فنون جميلة حلوان تعلق على واقعة تحرش بالكلية: إحالة الامر لرئيس الجامعة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:20 م
تحرش
تحرش
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كريم ناصر
بعد حدوث حالة من الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعى بسبب واقعتى تحرش شهدتهما الجامعة الامريكية وكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، أكد الدكتور احمد هنو عميد الكلية ، انه تم فتح محضر للتحقيق في الواقعة وتم الاستماع لاقوال كل من الفتاة والطالب المتهم، و تم ارفاق جميع الادلة واحالة المحضر للشئون القانونية بالجامعة بعين حلوان . 

وأضاف عميد الكلية انه قد تم رفع المحضر لمكتب رئيس الجامعة بعد مراجعة مستشارى الشئون القانونية له، وان الكلية فى انتظار قرار رئيس الجامعة لتحديد العقوبة التى ستطبق . 

كانت الفتاة ضحية واقعة التحرش أوضحت عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنها طالبة بقسم العمارة بالكلية بالسنة الرابعة وحدثت الواقعة عندما كانت فى السنة الاولى لها بالكلية، حيث أرسل لها هى وعدة طلاب آخرين محتوى فاضحا من احد زملائهم في القسم، عبر تطبيق الواتس اب والفيس بوك. 

وأضافت أنه أثار الذعر بين هؤلاء الفتيات خاصة هى، مشيرة إلى أن الأمر أدى إلى تغيبها عن حضور المحاضرات بالكلية خوفا من المتحرش، ما أدى إلى أذى نفسى لها . 



من جانبه أكد "هنو، أن الواقعة أحدثت نوعا من القلق في وسط الطلاب بسبب حجم التداول الكبير للبوست عبر شبكة التواصل الاجتماعى الذى كتبته الطالبة، مشددًا على أنه ليس لديه تصور كامل عن الواقعة كون كافة المعلومات تأتي من "فيس بوك".


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