الشيخ حجاج الهنداوي يروي لحظات الرعب أثناء زلزال إندونيسيا.. فيديو

روى الشيخ حجاج الهنداوي، القارئ بالإذاعة والتليفزيون في مصر والعالم الإسلامي، موقفًا صعبًا له أثناء سفره لدولة إندونيسيا وحدث زلزال كبير بالفندق الذي أقام فيه.





وقال "الهنداوي"، لـ"صدى البلد"، إنه سافر إلى إندونيسيا لإقامة إحدى الحفلات، وأقام بأحد الفنادق الكبيرة، وأثناء نومه حدث زلزال كبير هزّ كل أرجاء الفندق استمر لخمس دقائق، فترك كل مُتعلقاته وفرّ من الفندق للنجاة من الزلزال.





وتابع: أثناء نزولي رأيت مشهدًا وكأنه يوم القيامة فالجميع ترك الغرف ونزل من الفندق، مؤكدًا أنه لن ينسى هذا المشهد أبدًا.





وأوضح، أن الناس كانوا في مشهد مهيب فنزلوا كما ولدتهم أمهاتهم وبعدها على الفور ترك الفندق وأقام في مكان آخر، وظل عدة أيام لا يذوق طعم الأكل أو النوم بسبب هذا الموقف.