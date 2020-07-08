خضر: إدانة النشطاء الأتراك إشارة قاتلة لمن يعمل من أجل حقوق الإنسان بتركيا

قال حسين خضر نائب رئيس الامانة العامة للهجرة والاندماج بالحزب الاشتراكي الديموقراطي، إن الإدانات التي صدرت ضد الناشطين الأتراك في مجال حقوق الإنسان المشهورين بحركة "اسطنبول 10" تانر كيليك وإديل إيسر وجونال كورشون وأوزليم دالكيران غير مفهومة.



واضاف في بيان أن أحكام السجن هي إشارة قاتلة لكل من يعمل من أجل حقوق الإنسان وسيادة القانون في تركيا واناشد القضاء التركي مراجعة هذه الأحكام بسرعة وعادلة كجزء من عملية الاستئناف المعلنة.





وتابع تم القبض على الرئيس السابق لقسم تركيا بمنظمة العفو الدولية ، تانير كليتش ، في أزمير في 6 يونيو 2017 ، واتهمه المدعي العام بـ "الانتماء إلى منظمة إرهابية". وكانت قضيته مرتبطة بقضية ما يسمى بـحركة "اسطنبول 10" ، والتي تضم أيضًا المدير السابق للفرع التركي لمنظمة العفو الدولية ، إديل إيسر والناشط الألماني لحقوق الإنسان بيتر ستودتنر.





كما تم القبض عليهم في 5 يوليو 2017 في جزيرة بيوكادا قبالة اسطنبول، وشارك المعتقلون في ورشة عمل روتينية للمدافعين عن حقوق الإنسان. واتهمهم النائب العام بالانتماء إلى المنظمات الإرهابية أو دعمها. في 03.07. حُكم على تانر كيليك بالسجن 6 سنوات و 3 أشهر. حكم على كل من إديل إيسر وجونال كورشون وأوزليم دالكيران بالسجن لمدة عام واحد و 13 شهرًا أعلن محامو المدانين عن استئناف ضد الحكم.



