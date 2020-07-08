خضر: إدانة النشطاء الأتراك إشارة قاتلة لمن يعمل من أجل حقوق الإنسان بتركيا

قال حسين خضر نائب رئيس الامانة العامة للهجرة والاندماج بالحزب الاشتراكي الديموقراطي، إن الإدانات التي صدرت ضد الناشطين الأتراك في مجال حقوق الإنسان المشهورين بحركة "اسطنبول 10" تانر كيليك وإديل إيسر وجونال كورشون وأوزليم دالكيران غير مفهومة.
واضاف في بيان أن أحكام السجن هي إشارة قاتلة لكل من يعمل من أجل حقوق الإنسان وسيادة القانون في تركيا واناشد القضاء التركي مراجعة هذه الأحكام بسرعة وعادلة كجزء من عملية الاستئناف المعلنة.
وتابع تم القبض على الرئيس السابق لقسم تركيا بمنظمة العفو الدولية ، تانير كليتش ، في أزمير في 6 يونيو 2017 ، واتهمه المدعي العام بـ "الانتماء إلى منظمة إرهابية". وكانت قضيته مرتبطة بقضية ما يسمى بـحركة "اسطنبول 10" ، والتي تضم أيضًا المدير السابق للفرع التركي لمنظمة العفو الدولية ، إديل إيسر والناشط الألماني لحقوق الإنسان بيتر ستودتنر.
كما تم القبض عليهم في 5 يوليو 2017 في جزيرة بيوكادا قبالة اسطنبول، وشارك المعتقلون في ورشة عمل روتينية للمدافعين عن حقوق الإنسان. واتهمهم النائب العام بالانتماء إلى المنظمات الإرهابية أو دعمها. في 03.07. حُكم على تانر كيليك بالسجن 6 سنوات و 3 أشهر. حكم على كل من إديل إيسر وجونال كورشون وأوزليم دالكيران بالسجن لمدة عام واحد و 13 شهرًا أعلن محامو المدانين عن استئناف ضد الحكم.