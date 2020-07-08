شرطان لتسوية الأزمة الليبية.. أبو الغيط: ملتزمون بخريطة طريق برلين

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الجامعة العربية ترحب بمبادرة ألمانيا، بشأن عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن اليوم بشأن الأوضاع في ليبيا، وذلك من أجل الربط بين مخرجات مؤتمر برلين، وقرارات الأمم المتحدة، الخاصة بمتابعة الموقف في ليبيا.

وأوضح خلال جلسة مجلس الأمن التي تم عقدها اليوم بشأن الأوضاع في ليبيا، أن الجامعة العربية ملتزمة تماما بتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، متابعا: نحن على وعي كبير بطبيعة الصراعات والموقف في ليبيا.





وشدد على أن تلك الصراعات تم إشعالها بسبب دخول السلاح إلى ليبيا، ودخول المحاربين الأجانب في ميادين المعركة، مشددا على أن الدول العربية ترفض هذا تماما وموقفنا تجاه ذلك ثابت وواضح.





وأضاف : جامعة الدول العربية طالبت أثناء اجتماع لها سابق بضرورة الإيقاف الفوري لإطلاق النار في ليبيا، بالإضافة إلى خروج المقاتلين الأجانب فورا من ليبيا.