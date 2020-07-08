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رياضة

أحمد صديق: باسم علي يستطيع تحمل مسئولية الجبهة اليمنى مع هاني فى الأهلي

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:38 م
باسم علي ومحمد هاني
باسم علي ومحمد هاني
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محمد رشاد
أكد أحمد صديق، المدافع الأيمن الأسبق للنادي الأهلي، أن باسم علي لاعب فريق النادي الأهلي المعار لصفوف نادي الجونة يمكنه مساندة محمد هاني في هذا المركز بعد رحيل أحمد فتحي.

كان أحمد فتحي سبق وأعلن رغبته في عدم الاستمرار مع النادي الأهلي، ومن المقرر أن ينضم لصفوف نادي بيراميدز بداية الموسم المقبل.

وقال أحمد صديق في تصريحات لبرنامج "بي أون تايم" عبر "أون تايم سبورتس 1": "من وجهة نظري أن باسم علي في حال كان يمتلك القدرات البدنية الجيدة ولا يعاني من أي إصابة يستطيع دعم محمد هاني في هذا المركز".

وواصل: "رجب بكار أيضا من اللاعبين الجيدين، هناك لاعبين مميزين في الجانب الأيمن لا اريد أن أنسى أحد".

وشدد على أن "باسم علي من اللاعبين المميزين ويعرف النادي الأهلي جيدًا، لكنه عانى من سوء توفيق بسبب الإصابات"، منوها إلى أنه يعرف إمكانياته بشكل جيد.

وأضاف أحمد صديق في حديثه "فلافيو من المهاجمين المميزين في ضربات الرأس وبالتالي هو أفضل من كنت أرسل له الكرات العرضية بكل تأكيد وهناك أيضا أسامة حسني مهاجم رائع، بالطبع عماد متعب بالنسبة لي رقم 1 وانا أتحدث هنا عن فكرة استقبال الكرات العرضية".

واختتم أحمد صديق، قائلا "أتمنى إن شاء الله فوز الأهلي ببطولة أفريقيا والتأهل لكأس العالم للأندية، لا انسى ذكريات مباريات مونديال 2006 وتحقيق الميدالية البرونزية في اليابان".
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