مصر تواجه تحدياً مائياً.. وزارة الري: تحديد مساحات الأرز حسب احتياج الدولة.. فيديو

قال المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الري ، إن مصر تواجه تحديات مائية، وهذا يؤكد أن وزارة الموارد المائية معنية في المقام الأول بتوفير احتياجات المواطنين المائية.





وأضاف محمد السباعي خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناة دي إم سي، أن وزارة الري تتابع موسم الفيضان الذي بدأ في منابع وأعالي النيل وأكد علي أن السنة المائية تبدأ في مصر منذ يوم 1 أغسطس وتستمر لمدة 3 أشهر .





محمد السباعي ، أن هناك مشروعات قومية تتبناها الوزارة مثل ترشيد المياه من خلال التوسع في طرق الري الحديثة. وأوضح



