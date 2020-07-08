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مصر تواجه تحدياً مائياً.. وزارة الري: تحديد مساحات الأرز حسب احتياج الدولة.. فيديو

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:38 م
زراعة الارز
زراعة الارز
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إبراهيم القادري
قال المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الري ، إن مصر تواجه تحديات مائية، وهذا يؤكد أن وزارة الموارد المائية معنية في المقام الأول بتوفير احتياجات المواطنين المائية.

وأضاف محمد السباعي خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناة دي إم سي، أن وزارة الري تتابع موسم الفيضان الذي بدأ في منابع وأعالي النيل وأكد علي أن السنة المائية تبدأ في مصر منذ يوم 1 أغسطس وتستمر لمدة 3 أشهر .

وأوضح محمد السباعي، أن هناك مشروعات قومية تتبناها الوزارة مثل ترشيد المياه من خلال التوسع في طرق الري الحديثة.

وتابع: أن هذه المشروعات تكون كثيفة العمالة وتعمل على توفير فرص عمل للشباب وأكد أن زراعة الأرز من أكثر الصناعات التي تستهلك مياهًا وبالتالي نقوم بتحديد المساحات التي تحتاج زراعتها منه.
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