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رياضة

أحمد مكي: الإصابة أبعدتني عن صفوف سموحة.. ومنتخب مصر لا يعاني في مركز المهاجم

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:37 م
أحمد حسن مكي
أحمد حسن مكي
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محمد رشاد
أكد أحمد حسن مكي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن إصابته بقطع في الرباط الصليبي، تسببت في ابتعاده خلال الفترة الأخيرة عن المشاركة بشكل أساسي مع الفريق.

وأشار مكي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1"، إلى أن المنتخب المصري لا يعاني من نقص اللاعب المهاجم في مركز 9.

وأوضح: "المنتخب كان لديه باسم مرسي، وعمرو جمال، وتواجدت معهما، ولكن الإصابة أبعدتنا عن المشاركة، ولا نعاني حاليا من النقص في ذلك المركز لتواجد مصطفى محمد، وصلاح محسن، وحسام حسن".

وتمنى مكي العودة للمشاركة أساسيا مع سموحة تحت قيادة حمادة صدقي المدير الفني للفريق السكندري.

وأضاف: "سعداء بعودة الدوري وعودة الحياة لطبيعتها، لأول مرة في حياتي الكروية نتوقف كل تلك الفترة".

واختتم احمد حسن مكي، قائلا: "سموحة فريق كبير، ولديه استقرار إداري، وأفضل جهاز فني، وبالتأكيد سنسعى للحصول على مركز متقدم في بطولة الدوري".
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