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مرأة

بأقل الإمكانيات.. جربي حلوى العيش الفينو

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:54 م
باقل الامكانيات ..
باقل الامكانيات .. جربى حلوى العيش الفينو
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اسماء محمد
فى بعض الاحيان ترغب المرأة فى اعداد أحد أصناف الحلوى المميزة خاصة خلال أوقات الصيف ولكن قد لاتتوفر حينها امكانيات كبيرة فى المنزل وتوجد بعض الحلويات الحديثة التى يتم اعدادها بمكونات بسيطة جدا مثل العيش الفينو البايت.

نقدم لكم طريقة عمل حلوى العيش الفينو بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير حلوى العيش الفينو:
 3 فينو كبير بايت
 كوب شربات
نصف كوب كريز حلويات
 ملعقة صغيرة قرفة ناعمة
باكو كريم شانتى مخفوق

طريقة عيش حلوى خبز الفينو:
- قطعى العيش شرائح واقليه فى زيت ساخن.
- ضعى شرائح العيش فى الشربات وصفى الفينو جيدا من الشربات
- رشى القرفة على الوجه مع الكريم شانتى وكريز الحلويات كما ترغبى.

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