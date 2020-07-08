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محافظات

لمنع العدوى.. سيارات لنقل مخلفات منازل مخالطى مصابي كورونا فى الوادي الجديد

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:52 م
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
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منصور ابوالعلمين
أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم ، عن تخصيص سيارات بالمدن والقرى لنقل المخلفات من منازل المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا لمنع العدوي، أثناء فترة العزل المنزلي، حيث سيتم التخلص الآمن منها بعيدًا عن مجمعات القمامة العمومية، في إطار المتابعة المستمرة للمخالطين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لإجراءات العزل المنزلي المقررة.

وقال الزملوط، في بيان صحفي، إن لجان المتابعة على المستشفيات والوحدات الصحية تواصل المرور المستمر، للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وتوافر جميع المستلزمات الطبية لهم، والتأكد من التزام المواطنين بقرارات مجلس الوزراء لمواجهة تفشي فيروس كورونا. 
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وأضاف أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، خاصة مقيمي حفلات الزفاف والمناسبات المختلفة، مناشدًا المواطنين بالتعاون مع الأجهزة للإبلاغ عن أي تجمع بشري، وذلك لمنع انتشار العدوى بين المواطنين الأصحاء في ظل الفترة الحالية تتطلب عدم التهاون لوأد تفشي المرض.

يذكر أن الواد ي الجديد سجلت 439 حالة مصابة بفيروس كورونا، و32 حالة وفاة منذ بداية الأزمة، وسط ظهور حالات يومية مصابة واستمرار إجراء المسحات والفحوصات لعلاج المصابين، وعزلهم وكذلك عزل المخالطين.

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