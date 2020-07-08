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أخبار البلد

بيت يحميني.. تعاون مشترك بين راعي مصر للتنمية ومؤسسة ساويرس

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:55 م
صدى البلد
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أماني نوار

وقعت مؤسسة راعي مصر للتنمية  بروتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة ساويرس للتنمية بأسم بيت يحميني لإعادة إعمار منازل الفقراء والمعدمين في 4 قرى فقيرة بمحافظة سوهاج خلال عامين.

وأكد المستشار أمير رمزي رئيس المؤسسه أن بنود الأتفاق شملت  تدخلات لإعادة إعمار 60 منزل من الأسر الأشد فقرا ورفع كفاءة 300 منزل ،  هذا بخلاف توفير خدمات طبية من خلال عيادات راعي مصر الطبية المتنقلة لعدد 20 الف  مريض فقير وبث برامج توعية لعدد 4800 فرد وبناء قدرات 50 قائد مجتمعي ومسئول حكومي كلجنة مجتمعية لضمان متابعة المشروع واستمراريته.

كما أوضحت نرمين فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة راعي مصر للتنمية منهجية العمل في المشروع من حيث البدء في مسح المجتمعات المستهدفة وبحث الحالات المستحقة وكذلك حصر المنازل ورفع مقايسات المنازل المقرر العمل بها من خلال المهندسين المختصين.

وأكدت فؤاد على عنصر الاستدامة في المشروع من حيث تقديم خدمات اخرى ممتدة الاثر ومنها استخدام برنامج وعى المعد من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

جدير بالذكر  أن مؤسسة راعي مصر للتنمية تشاركت مع وزارة التضامن الاجتماعي عدة مرات منها رفع كفاءة وإعادة إعمار 419 منزل في أفقر قرى ونجوع الصعيد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وكذلك إعادة إعمار 952 منزل خلال عامين كنشاط أساسي من أنشطة المؤسسة.

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