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برلمان

تراجع الأخضر.. نائب يتوقع انخفاض سعر الدولار لـ 15.5 جنيه خلال شهر

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:01 م
الدولار
الدولار
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار مرة أخرى، سعود لمجموعة من الأسباب، بينها عودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الجنيه كان قد بدأ في استعادة عافيته مجددًا، لولا أزمة فيروس كورونا.

وأضاف النائب عاطف مخاليف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن سعر الجنيه سوف يواصل الارتفاع، لاسيما مع ارتفاع الاحتياطي النقدي، والذي كسر حاجز الـ  38.2 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع الصادرات وتراجع نسبة الإيرادات.


وأكد عضو مجلس النواب، أنه خلال شهر ونصف من الآن، سوف يعود سعر الدولار للانخفاض إلى 15.5 جنيه تقريبًا، وهو نفس السعر الذي كان عليه قبل أزمة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن المستوى الذي يسير فيه الجنيه جيد للغاية، والاقتصاد المصري يتمتع بقوة غير مسبوقة، لذا من المرجح أن يكون هناك استمرار في ارتفاع قيمة الجنيه، لاسيما وأن الإنتاج عاد مرة أخرى.


وواصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه التراجع أسفل 16 جنيها لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد ارتفاع العملة الخضراء لمستوى 16.25 جنيه.
وخسر الدولار الأمريكي نحو قرشين تعاملات اليوم الأربعاء وفقا للموقع الرسمي للبنك المركزي.

وسجل سعر الدولار 15.97 جنيه للشراء و 15.07 جنيه للبيع اليوم، مقابل 15.99 جنيه للشراء و 16.06 جنيه للبيع أمس.
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