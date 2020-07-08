تراجع الأخضر.. نائب يتوقع انخفاض سعر الدولار لـ 15.5 جنيه خلال شهر

بـ 15.97 جنيه.. سعر الدولار ينخفض مجددًا أمام الجنيه المصري.. برلمانيون: عودة السياحة مرة أخرى أدت إلى هبوطه.. وتوقعات بمزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة