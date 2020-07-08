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فن

فوتوكوبي يفتتح الدورة 9 من مهرجان الفيلم العربي بكوريا الجنوبية

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:11 م
فوتوكوبي
فوتوكوبي
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محمد نبيـل

أعلن المخرج تامر عشري، عن افتتاح فيلمه "فوتوكوبي" تأليف هيثم دبور، لفعاليات الدورة التاسعة لمهرجان الفيلم العربي بمدينة سيول في كوريا الجنوبية.

المهرجان يقام خلال الفترة من 16 إلى 21 يوليو الجاري، والذي تعرض فعالياته أيضا بالتوازي في مدينة بوسان (جنوب شرق كوريا)، وهو تظاهرة غير تنافسية تهدف إلى تسليط الضوء على الإنتاج السينماتوغرافي للبلدان العربية.


فيلم "فوتوكوبي" بطولة محمود حميدة وشيرين رضا، وعلي الطيب، وفرح يوسف، وأحمد داش، وتدور أحداثه حول (محمود) رجل متقاعد يعيش وحيدًا بلا عائلة في أواخر الخمسينيات من عمره، صاحب مكتبة لتصوير ونسخ المستندات في حي "عبده باشا"، في أحد الأيام أثناء تصويره للمستندات يجد موضوعًا عن الديناصورات؛ليبدأ رحلته من الهوس بالبحث عن أسباب انقراضها.

ويدفعه هذا الهوس بالديناصورات إلى إعادة اكتشاف الحب والصداقة والأبوة والمعنى الحقيقي للحياة، ويتعلق قلب محمود بجارته المسنة (صفية) التي تعيش وحيدة أيضا بعد أن مات زوجها وسافر ابنها للعمل بالخارج.

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