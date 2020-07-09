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ثقافة

حكاية قصر ثقافة.. "القناطر الخيرية" صرح ثقافي في مواجهة الإرهاب بتكلفة 50 مليون جنيه

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:30 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تلعب الهيئة العامة لقصور الثقافة، في محافظات مصر،  دورا مهما في التنمية لكونها تهدف إلى الارتقاء بالفكر ومواجهة الأفكار المتطرفة، وتولي الدولة خاصة منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، اهتماما كبيرا بالمواقع الثقافية وبالثقافة لكي تؤدي دورها بشكل أفضل.

ونرصد في هذا التقرير حكاية قصر، تم تطويره وتجهيزه و إنشاؤه وافتتاحه، ومن بين هذه المواقع قصر ثقافة القناطر الخيرية  الذي افتتح للجمهور في 2015، وبالتحديد في شهر يوليو من العام، فهو صرح ثقافي مهم يضم مسرحًا على أعلى مستوى، وقاعات للفنون والندوات، ومتحفًا للحرف التراثية، ومكتبة للأطفال والشباب، وقاعات للتدريب، وبلغت تكلفة  ٥٠.٩ مليون جنيه.
                            

وكان قد افتتحه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء آنذاك، والدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة وقتها وعدد من الوزراء والمسئولين.

ويقع  قصر ثقافة القناطر الخيرية، على مساحة 4200 متر مربع، ويضم عدة مباني، ويتكون القصر من الدور الأرضي ويشمل قاعات الموسيقى والكمبيوتر ومكتبة ونادي للطفل، الدور الأول يتكون من مدخل جانبي، متحف آثار القليوبية ومعبد الفنون وفنون تشكيلية ونادي للمرأة، أما الدور الثاني فيتكون من قاعات كمبيوتر، مكتب مدير القصر ونادي العلوم ومكتبة الزوار، ويحتوى الدور الثالث على دور فندقي يحوى ثلاث غرف مستقلة وعدد 3 أجنحة ومطبخ بالإضافة لمبنى المدخل الرئيسي الذي يحتوى على ثلاث أدوار، الدور الأرضي يشمل متحف المأثورات الشعبية والدور الأول المدخل الرئيسي للقصر والدور الثاني يحتوى على قاعة ندوات بها 175 كرسي ومنصة خطابة.

أما مبنى المسرح يتكون من مدخل المسرح والبلكونة وقاعة كبار الزوار وصالة المسرح والبلكون وتحتوى على 715 كرسي ، أما الدور الثاني فيحتوى على غرفة تغير ملابس وقاعة موسيقية، الدور الثالث والرابع يحتويان على قاعات للموظفين ومخازن.
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