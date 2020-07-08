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رياضة

رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح بعد تألقه أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:03 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تقدم نادي ليفربول، على نظيره نادي برايتون بهدفين نظيفين، ، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.


وسجل لاعبنا محمد صلاح الهدف الأول في الدقيقة السادسة بعد تمريرة من  كيتا، ليسجل هدفه الثامن عشر في الدوري هذا الموسم، ليمرر بعدها بدقيقتين كرة الهدف الثاني لزميله جوردان هندرسون.

وبذلك حقق محمد صلاح رقم قياسي جديد له في مسيرته، حيث سجل هدفه وصنع الآخر بعد 7 دقائق و10 ثواني فقط، وهي أقصر مدة بعد انطلاق أي مباراة لمو يسجل ويصنع فيها، ليواصل محمد صلاح  كسر الأرقام القياسية في مسيرته المذهلة.

ويحتل نادي ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 89 نقطة، وهو حسم أمر التتويج بلقب البريميرليج قبل نهايته بالفعل، أما نادي برايتون، فيحتل المركز الخامس عشر برصيد 36 نقطة.
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