تيار المستقبل: السلاح غير الشرعي كارثة لبنان.. وحزب الله فيلق من الحرس الثوري الإيراني

أكد مصطفى علوش، النائب السابق، وعضو المكتب السياسي لتيار المستقبل بلبنان ، أنه في حالة نجح حزب الله وشكل حكومة فى لبنان فقد فقدنا جميعًا أن تكون هناك معارضة حقيقية فى البلاد، مشيرا إلى أن الكارثة الكبري في لبنان هو وجود سلاح غير شرعي بالبلاد.





وتابع خلال حواره ببرنامج مدار الغد، الذي يذاع على فضائية الغد، مع الأعلامي محمد المغربي، أن حزب الله يملك حوالي 95% من السلاح الغير شرعي الموجود فى لبنان، مشيرا أن حزب الله ليس فقط ميلشا غير شرعي ولكنه فيلق من الحرس الثوري الإيراني.





وفي السياق نفسه أشار النائب السابق، وعضو المكتب السياسي لتيار المستقبل بلبنان، أن حزب الله بلبنان تحت قيادة حسن نصرالله يخدم الخيار الإيراني ومشروع ولاية الفقية فى الشرق الأوسط.



