برلماني: مصر واحدة من دولتين في أفريقيا حققت نموا بالموجب في ظل كورونا

وفيما يخص وجود موجهة ثانية لفيروس كورونا، أكد انه في حال وقع هذا الأمر، فإنه من الطبيعي أن يضار القتصاد العالمي ككل، ومن بينه الاقتصاد المصرى.





كان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أوما راماكريشنان أن صندوق النقد الدولي يدعم مصر لمواجهة آثار كورونا على القطاعات المتضررة من أجل إستعادة عافيتها مؤكدة أن الإقتصاد المصري قادر على إحداث طفرة في النمو خلال السنوات المقبلة

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن شهادة صندوق النقد الدولي، في حق الاقتصاد المصري، تؤكد ان خطة الإصلاح الاقتصادي التي قادتها القيادة السياسية منذ عام 2016 كانت على صواب، وهي التي جعلت الدولة تقف صامدة امام تداعيات فيروس كورونا.وأضاف النائب ياسر عمر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، ان مصر تعتبر ضمن واحد من دولتين استطاعت أن تحقق معدل نمو إيجابي في ظل جائحة فيروس كورونا، حيث أن المعدل ترواح بين 3% إلى 4%.وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، إلى أنه يحسب للاقتصاد المصري الصمود والقوة التي واجه بها تداعيات ازمة فيروزس كورونا، على الرغم من وجود انكماش عالمي في معدل النمو وصل لـ 4.9%.