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مرأة

حلوى الوافلز أحلى من المحلات.. اكتشفي الطريقة

الخميس 09/يوليه/2020 - 04:02 ص
وافلز
وافلز
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لمياء الياسين
حلوى الوافلز من الحلويات اللذيذة التى يقبل عليها الكبار والصغار يمكن تحضيرها أحلى من المحلات وبمذاق ألذ على طريقة الشيف إلهام فتحى

 
المقادير لتحضير الوافلز

    1 ملعقة كبيرة زيت
    1/2 ملعقة صغيرة فانيليا
    3/4 كوب سكر بودرة
    4 ملاعق صغيرة زبدة سائلة
    2 بيضة
    1 كوب حليب
    3 ملاعق صغيرة بودرة كاكاو
    1/2 كوب سكر
    1/2 ملعقة صغيرة ملح
    3 ملاعق صغيرة بيكنج بودر
    1 1/2 كوب دقيق

طريقة التحضير لحلوى الوافلز

     بقليل من زيت الطعام أدهنى جهاز الوافلز
    فى المضرب الكهربائى امزجي الدقيق والبيكنج بودر والملح والسكر ومسحوق الكاكاو مع بعضهما البعض. وفي وعاء آخر، قومي بمزج الحليب والبيض والزبد معا ثم اضيفيه إلى الخليط الأول مع التقليب.
     أبدئى فى وضع ملعقة من عجينة الوافلز فى الجهاز
    قومى بتززين الوافلز بالشوكولاتة وصوص النوتيلا
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