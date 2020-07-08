بشأن ليبيا.. مساعد وزير الخارجية الأسبق: كلمة مصر بمجلس الأمن قوية وشاملة.. فيديو

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن كلمة وزير الخارجية قوية وشاملة ومكتوبة بمنتهى الدقة والصراحة .









وأشاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، بكلمة السفير سامح شكرى وزير الخارجية المصري امام مجلس الأمن بشأن الأوضاع الليبية.









وأضاف السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تركيا ترتكب جرائم عديدة، وهناك انتهاك واضح لكل القوانين الدولية من قبل أنقرة.



