بشأن ليبيا.. مساعد وزير الخارجية الأسبق: كلمة مصر بمجلس الأمن قوية وشاملة.. فيديو

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن كلمة وزير الخارجية قوية وشاملة ومكتوبة بمنتهى الدقة والصراحة .
وأشاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، بكلمة السفير سامح شكرى وزير الخارجية المصري امام مجلس الأمن بشأن الأوضاع الليبية.
وأضاف السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تركيا ترتكب جرائم عديدة، وهناك انتهاك واضح لكل القوانين الدولية من قبل أنقرة.
قال وزير الخارجية سامح شكري، إن ليبيا انغمست منذ ما يقرب من عقد في أزمة متصاعدة أودت بحياة عدد من الأشخاص ، مؤكدا أن ما يحدث بليبيا يمثل تهديدا خطيرا للاستقرار والأمن في جميع أنحاء المنطقة.
وأضاف شكري خلال كلمته عبر الفيديو كونفرانس أمام مجلس الأمن، أن السبب في المأزق الليبي الذي يؤرق المجتمع الدولي واضح مما أدى إلى تعقيد جهود المجتمع الدولي في حل الأزمة الليبية.