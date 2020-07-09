مواعيد عمل منافذ صرف السلع التموينية الجديدة.. تعرف عليها

أصدر

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قرار يقضي بتعديل مواعيد صرف

من المنافذ التموينية لتبدأ من الساعة 9 صباحًا الى الساعة 9 مساءا، بدلًا من الساعة 7 صباحا الى الساعة 7 مساءا .

وأشار المصيلحي أن قرار التعديل لتلك المواعيد يأتي لتسهيل عملية صرف السلع التموينية للمواطنين واتاحة فرصة كبيرة من الوقت في اليوم الواحد لمدة ١٢ ساعة للسماح لهم لصرف كل احتياجاتهم من السلع التموينية، ويأتي القرار متسقًا مع القرارات الصادرة من

، بعد قرار تنظيم عمل المحال التجارية لتكون حتى التاسعة مساءً.





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ومن ناحية أخرى أكدت شركتي الجملة (العامة/ المصرية) والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتؤكد بأنه قد تم تسليم كافة السلع التموينية لكل منافذ الصرف لصرفها لمستحقي الدعم على بطاقة التموين، وأكدت شركتي الجملة بأنه سيتم استكمال أعمال الاستعاضات للبدالين، ومنافذ مشروع جمعيتي.