مواعيد عمل منافذ صرف السلع التموينية الجديدة.. تعرف عليها

أصدر الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية قرار يقضي بتعديل مواعيد صرف السلع التموينية من المنافذ التموينية لتبدأ من الساعة 9 صباحًا الى الساعة 9 مساءا، بدلًا من الساعة 7 صباحا الى الساعة 7 مساءا .
وأشار المصيلحي أن قرار التعديل لتلك المواعيد يأتي لتسهيل عملية صرف السلع التموينية للمواطنين واتاحة فرصة كبيرة من الوقت في اليوم الواحد لمدة ١٢ ساعة للسماح لهم لصرف كل احتياجاتهم من السلع التموينية، ويأتي القرار متسقًا مع القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، بعد قرار تنظيم عمل المحال التجارية لتكون حتى التاسعة مساءً.
هذا وتهيب الوزارة المواطنين أثناء عمليات صرف السلع التموينية مراعاة الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي أثناء الصرف حفاظًا على الصحة والسلامة العامة، للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأشار المصيلحي أن قرار التعديل لتلك المواعيد يأتي لتسهيل عملية صرف السلع التموينية للمواطنين واتاحة فرصة كبيرة من الوقت في اليوم الواحد لمدة ١٢ ساعة للسماح لهم لصرف كل احتياجاتهم من السلع التموينية، ويأتي القرار متسقًا مع القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، بعد قرار تنظيم عمل المحال التجارية لتكون حتى التاسعة مساءً.
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ومن ناحية أخرى أكدت شركتي الجملة (العامة/ المصرية) والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتؤكد بأنه قد تم تسليم كافة السلع التموينية لكل منافذ الصرف لصرفها لمستحقي الدعم على بطاقة التموين، وأكدت شركتي الجملة بأنه سيتم استكمال أعمال الاستعاضات للبدالين، ومنافذ مشروع جمعيتي.
هذا وتهيب الوزارة المواطنين أثناء عمليات صرف السلع التموينية مراعاة الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي أثناء الصرف حفاظًا على الصحة والسلامة العامة، للحد من انتشار فيروس كورونا.