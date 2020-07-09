اليوم.. مدينة الطلاب بجامعة القاهرة تستقبل طلاب علوم وتربية نوعية وتمريض

وكان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر عقد امتحانات حضورية تحريرية لطلاب السنوات النهائية البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا، وذلك اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، على أن تبدأ أعمال الإمتحانات بكافة الجامعات والمعاهد، ويترك لمجالس الجامعات اعتماد المواعيد والجداول وفقا لظروف كل جامعة علي حده، مع مد العام الجامعي حتى 15 سبتمبر المقبل.

ووجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بتوفير الرعاية الطبية الفائقة للطلاب، واتخاذ أعلى التدابير الاحترازية لمنع العدوى والحفاظ على سلامة الطلبة، كما زجه بتقديم وجبات جافة وطازجة يختار منهما الطلاب حسب رغبتهم خلال فترة إقامتهم بالمدن.