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تعليم

اليوم.. مدينة الطلاب بجامعة القاهرة تستقبل طلاب علوم وتربية نوعية وتمريض

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:02 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ثابت البطل
تستقبل مدينة رعاية الطالبات، والمدينة الجامعية بالجيزة طلاب وطالبات جامعة القاهرة، من طلاب الفرق النهائية، استعدادًا لبداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي تنطلق في ١٢ من يوليو الجاري. 

بدأت اليوم مدن جامعة القاهرة في استقبال وتسكين طلاب الفرق النهائية المغتربين للإقامة بها خلال فترة انعقاد الامتحانات والتي تبدأ بالجامعة اعتبارًا من يوم السبت 11 يوليو وحتى 25 أغسطس وذلك لكل كلية على حدة، ويقتصر التسكين على الطلاب المقيمين في المدن قبل أزمة فيروس كورونا، واستقبلت المدن اليوم طلاب ٤ كليات هم "الهندسة، والزراعة، والحاسبات والمعلومات، والآثار" ، وطبقًا للجدول المعلن، تستقبل المدن الجامعية طلاب ثلاث كليات هي "التربية النوعية، العلوم، التمريض"
وقال الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، إن عملية تسكين طلاب الفرق النهائية المغتربين تتم في غرفة منفصلة لكل طالب مع مراعاة أقصى درجات الاحتراز الممكنة للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين في المرتبة الأولى وفوق أي اعتبار واتخاذ الإجراءات الصارمة والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. 


ووجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بتوفير الرعاية الطبية الفائقة للطلاب، واتخاذ أعلى التدابير الاحترازية لمنع العدوى والحفاظ على سلامة الطلبة، كما زجه بتقديم وجبات جافة وطازجة يختار منهما الطلاب حسب رغبتهم خلال فترة إقامتهم بالمدن.
وكان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر عقد امتحانات حضورية تحريرية لطلاب السنوات النهائية البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا، وذلك اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، على أن تبدأ أعمال الإمتحانات بكافة الجامعات والمعاهد، ويترك لمجالس الجامعات اعتماد المواعيد والجداول وفقا لظروف كل جامعة علي حده، مع مد العام الجامعي حتى 15 سبتمبر المقبل.

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