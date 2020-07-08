ابن الفريق العصار: والدي كان لديه ثبات شديد في الأزمات وتكريمه فى حياته أسعدنا.. فيديو





وتابع : نحن سعداء بالتكريم وردود فعل الناس على المستوى الرسمي والشعبى".





وأضاف نجل الفريق الراحل محمد العصار أن والده كان محبًا ومستمتعًا في عمله، وكان لديه ثبات شديد في الأزمات، وخاصة في فترة 2011، وكان دائمًا ما يطمئن من حوله، في ظل الصعوبات الشديدة التي مرت بها البلاد.



وأكد أن والده كان لديه انتماء شديد للمؤسسة العسكرية وقضى فيها عمره، ولديه إيمان كامل بمقومات الدولة.

قال المهندس أحمد العصار، نجل الفريق محمد العصار :شعرت بسعادة شديد أكثر من توقعاتنا، وخاصة أن تكريم والدى جاء في حياته.. مضيفات والدي كان لديه إيمان بقدرة الدولة المصرية ومتفائل بالأوضاع الأخيرة".وأشار المهندس أحمد العصار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم عبر فضائية اون اي أن الأسرة كلها فخورة بما قدمه الراحل فى مسيرته الوطنية والعسكرية ،موجها الشكر للدولة المصرية ورئيس الجمهورية على الاهتمام الشديد ورعاية الأسرة و