AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ابن الفريق العصار: والدي كان لديه ثبات شديد في الأزمات وتكريمه فى حياته أسعدنا.. فيديو

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:37 م
الفريق الراحل محمد
الفريق الراحل محمد العصار
Advertisements
محمود محسن
قال المهندس أحمد العصار، نجل الفريق محمد العصار :شعرت بسعادة شديد أكثر من توقعاتنا، وخاصة أن تكريم والدى جاء في حياته.. مضيفات والدي كان لديه إيمان بقدرة الدولة المصرية ومتفائل بالأوضاع الأخيرة".

وأشار المهندس أحمد العصار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم عبر فضائية اون اي  أن الأسرة كلها فخورة بما قدمه الراحل فى مسيرته الوطنية والعسكرية ،موجها الشكر للدولة المصرية ورئيس الجمهورية على الاهتمام الشديد ورعاية الأسرة و

وتابع : نحن سعداء بالتكريم وردود فعل الناس على المستوى الرسمي والشعبى".


وأضاف نجل الفريق الراحل محمد العصار أن والده كان محبًا ومستمتعًا في عمله، وكان لديه ثبات شديد في الأزمات، وخاصة في فترة 2011، وكان دائمًا ما يطمئن من حوله، في ظل الصعوبات الشديدة التي مرت بها البلاد.

وأكد أن والده كان لديه انتماء شديد للمؤسسة العسكرية وقضى فيها عمره، ولديه إيمان كامل بمقومات الدولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجل حسن حسني يكشف اللحظات الأخيرة في حياة والده.. فيديو

شديد التواضع ويستمع للجميع.. هاني يونس ينعى الفريق العصار بكلمات مؤثرة.. فيديو

وزير البترول ناعيا الفريق العصار: شخصية وطنية متفردة.. وكان يتسم بروح التعاون

رجل فريد وقيمة وطنية.. داليا أيمن تنعى الفريق محمد العصار

صباح الخير يامصر يستعرض إنجازات الإنتاج الحربي في عهد الفريق العصار.. فيديو

نجل الفريق العصار: والدي كان شغوفا بعمله.. وفخورون بتكريمه وانتمائه للقوات المسلحة

ترشيحاتنا

خبيرة فيروسات تحسم جدل انتشار كورونا عن طريق الهواء

فتحت باب أوضتك.. حفيدة رجاء الجداوي تنهار بعد وفاتها

تجنبت السيناريو الأسوأ.. كيف نجحت مصر في احتواء إصابات فيروس كورونا؟

"بربروس".. قرصان تحول إلى قائد الأسطول العثماني.. وادعى أردوغان إرث ليبيا له

محتمل حدوث موجة ثانية.. رئيس قسم المناعة: تحورات كورونا بسيطة

حدود ملتهبة.. صور الأقمار الصناعية تكشف مفاجأة في موقع الاشتباكات بين الصين والهند

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البابونج.. تعرف على فوائده ومحاذيره

بـ جمبسوت أبيض وبدون ماكياج.. غادة عبد الرازق تتألق برفقة عائلتها

حدود ملتهبة.. صور الأقمار الصناعية تكشف مفاجأة في موقع الاشتباكات بين الصين والهند