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بين الناس

شارع الرشاد بالمطرية غارق بمياه الصرف الصحى

الخميس 09/يوليه/2020 - 07:03 ص
صدى البلد
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وسام مختار

أستغاث المواطن داود امين والمقيم فى شارع الرشاد المتفرع من خارجة المطرية محافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من طفح مياه الصرف الصحى  .

 

ويقول فى رسالته : منذ اكثر من شهر مما تسبب فى غرق الشارع وانتشار الروائح الكريهة علما بانه تم عمل اكثر من شكوى لوضع حل دائم للشكوى ولكن يتم شفط المياه ثم تعاود مرة اخرى ما ادى الى تهالك الاسفلت والذى تم رصفة منذ شهرين.

 

وناشدت القارئة المسؤولين سرعة العمل على ازالة الشكوى للتواصل: 01067399521

 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

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