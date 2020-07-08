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بـ جمبسوت أبيض وبدون ماكياج.. غادة عبد الرازق تتألق برفقة عائلتها

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:38 م
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة غادة عبد الرازق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة لها برفقة عائلتها خلال استمتاعهن بالإجازة الصيفية.


تألقت غادة عبد الرازق فى الصور بإطلالة عصرية كاجوال، حيث ارتدت جمبسوت طويل باللون الأبيض بأكمام مكشوفة، واتسم التصميم بأنه فضفاض، كما تميز بالخطوط التى جمعت بين اللون الأسود و الأزرق.


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ولم تتكلف غادة عبد الرازق فى ارتداء الإكسسوارات و لكنها اعتمدت على البساطة وعدم المبالغة، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت غادة عبد الرازق على خصلات شعرها المموج الأسود المنسدل على كتفيها، ولم تقم باستخدام مستحضرات التجميل ما كشف عن جمالها الطبيعي.

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❤️❤️❤️❤️❤️❤️🎂🎂

A post shared by Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek) on

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