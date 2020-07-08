بـ جمبسوت أبيض وبدون ماكياج.. غادة عبد الرازق تتألق برفقة عائلتها





تألقت غادة عبد الرازق فى الصور بإطلالة عصرية كاجوال، حيث ارتدت جمبسوت طويل باللون الأبيض بأكمام مكشوفة، واتسم التصميم بأنه فضفاض، كما تميز بالخطوط التى جمعت بين اللون الأسود و الأزرق.









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ولم تتكلف غادة عبد الرازق فى ارتداء الإكسسوارات و لكنها اعتمدت على البساطة وعدم المبالغة، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت غادة عبد الرازق على خصلات شعرها المموج الأسود المنسدل على كتفيها، ولم تقم باستخدام مستحضرات التجميل ما كشف عن جمالها الطبيعي.



