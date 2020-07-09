قبل بيعها فى السوق السوداء.. ضبط مالك مخزن لحيازته 4300 طن أرز بأسيوط

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .





اسفرت الحملات عن ضبط مالك مركز لتعبئة المواد الغذائية بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج لحيازته 4300 طن أرز أبيض معبأة داخل عبوات بها نقص فى الأوزان بمقدار 100 جرام فى الكيلو الواحد، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



