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حوادث

قبل بيعها فى السوق السوداء.. ضبط مالك مخزن لحيازته 4300 طن أرز بأسيوط

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:02 ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

اسفرت الحملات عن ضبط مالك مركز لتعبئة المواد الغذائية بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج لحيازته 4300 طن أرز أبيض معبأة داخل عبوات بها نقص فى الأوزان بمقدار 100 جرام فى الكيلو الواحد، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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