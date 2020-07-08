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أخبار العالم

في قصف الوطية.. مقتل مرتزق سوري شهير في ليبيا.. صور

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:42 م
صدى البلد
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شريف سيد
كشف نشطاء موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء، عن مقتل المرتزق السوري، من مدينة دمشق، أحمد الشامي، والملقب بـ أبو فهد، أثناء القصف الذي استهدف قاعدة الوطية الليبية منذ أيام. 


ووفقا للتقارير فإن أبو فهد، هو مرتزق سوري من فرقة السلطان سليمان شاه، الموالية لرئيس تركيا رجب طيب أردوغان، وجاء إلى ليبيا كمرتزق للقتال إلى جانب قوات الوفاق. 


وقال ‏مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، في تصريحات لقناة العربية، اليوم الاثنين، إن تركيا تحاول أن توسع تدخلها في ليبيا.


وأضاف العميد المحجوب أن الدول الأوروبية ترفض تدخل تركيا في ليبيا، لافتا إلى أن تركيا خصصت حاكما عسكريا لطرابلس لتوسيع تدخلها.


وأكد مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، أن تركيا تخشى من الجيش الوطني الليبي الجاهز  للدفاع عن الليبيين ضد الاحتلال التركي.
في قصف الوطية.. مقتل مرتزق سوري شهير في ليبيا.. صور
في قصف الوطية.. مقتل مرتزق سوري شهير في ليبيا.. صور
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