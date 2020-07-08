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توك شو

شاهدوا العمل واحكموا.. بشير الديك يرد على منتقدي مسلسل أحمد زكى

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:46 م
الكاتب والمؤلف بشير
الكاتب والمؤلف بشير الديك
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عادل نصار
علق الكاتب والمؤلف بشير الديك، على الانتقادات التى توجه لمسلسل "الأمبراطور"، الذى يسرد السيرة الذاتية للفنان الراحل أحمد زكى، قائلًا:" لا لتكسير الهمم نستنى لما نشوف العمل وبعد كدا نحكم عليه".

وأضاف "الديك"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لا يستطيع أحد الحكم على عمل وهو فى البداية ويجب أن ننتظر إلى أن ينتهى ثم نصدر الأحكام عليه.

وشدد "الديك"، على أنه معجب بشخصية أحمد زكى كونها تستحق التجسيد فنيًا وإنسانيًا، وعلى المعترضين أن ينتظروا حتى النهاية ويحكموا على العمل، حتى لا يحبط فريق العمل القائم على المسلسل الآن، 

وتابع:"أنا مش بعمل نميمة أنا بعمل شخصية من لحم ودم لإنسان استثنائى تربطنى به صداقة قوية جدًا".

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