بجهود المجتمع المدني.. تفاصيل إنشاء أول جمعية لعلاج مرضى الأورام بالعريش

دشن الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ



اهتمام الدولة بقطاع الصحة ، وخاصة علاج الأمراض المزمنة و شمال سيناء ' أول جمعية لمرضى الأورام بمدينة العريشاهتمام الدولة بقطاع الصحة ، وخاصة علاج الأمراض المزمنة و السرطان وغيرها، مشيرا الى جهود الدولة ومبادرة 100 مليون صحة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج المواطنين مجانا .



واشار الى انه تم الانتهاء من تطوير وتجهيز مستشفى العريش العام وتزويدها بأحدث الأجهزة لفحص المواطنين' وتقديم العلاج اللازم للحالات المرضية مجانا والسعى الى افتتاح قسم للأورام بها ، وكذا بروتوكول التعاون الطبى مع كليات الطب بالجامعات ، والموافقة على افتتاح كلية للطب بجامعة العريش لتتولى تدريب وتعليم الكوادر الطبية بما يحقق صالح المواطنين .





وعرض محمد حسن درغام الراعى الرسمى للجمعية جهود المجتمع المدنى من أجل التخفيف عن المواطنين وتوفير الرعاية اللازمة للمحتاجين فى كافة المجالات، معلنا عن تبرعة بمقر الجمعية مجانا وتوفير استراحات للمرضى أثناء تلقى العلاج .



ومن جانبه، استعرض الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الانسان وأمين عام الجمعية ' انه تم توفير أماكن لاستراحة المرضى أثناء العلاج بكل من العريش والاسماعيلية والقاهرة .. الى جانب توفير مشروعات انتاجية لأسر المرضى.



وتم وضع خطة طموحة للنهوض بالخدمات المقدمة ورعاية جميع المرضى بلبعمل على زيادة رصيد الجمعية من التبرعات لتصل من 140 ألف جنيه حاليا الى 3 ملايين و 470 ألف جنيها من أجل تطوير الخدمة وتوفير الرعاية لجميع حالات الأورام بالمحافظة .



وأضاف المهندس عبد الجواد توفيق سالم المدير التنفيذى للجمعية' أن الجمعية ترعى حاليا 140 مريضا بالأورام 'وجارى زيادة التغطية لتشمل رعاية جميع الحالات .



وأشار الى انه تم اعداد منظومة معلومات متكاملة تتضمن حصر جميع الحالات المرضية وحالتها الاجتماعية لتوفير الرعاية لكافة الحالات ومساعدتها على تلقى العلاج.



وأوضح أنه جارى تطوير المنظومة ودعم الجهود الحكومية لاقامة وحدة للأورام بمستشفى العريش العام ' وتدريب الكوادر القائمة عليها عن طريق الجمعية والمعاهد العلمية والمستشفيات المتخصصة ، وأن تقدم الجمعية جزءا من نفقات العلاج للحالات التى لم يشملها التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة .. الى جانب توفير وسيلة انتقال للحالات المرضية لتلقى العلاج فى المستشفيات خارج المحافظة.



حيث سيتم توفير نحو 45 % من التكلفة من خلال عائد المشروعات التى ستنفذها الجمعية ومن خلال البروتوكولات مع الجهات المانحة وتبرعات رجال الأعمال .