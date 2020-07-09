حبس مدير مخبز لاستيلائه على 520 ألف جنيه من أموال الدعم

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس مدير مخبز بلدى، 15 يوم على ذمة التحقيقاتن لاتهامه بالتلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف وهمية وبصفة يومية، وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه فى السوق السوداء، وتحصله على مبلغ (520052) جنيه، قام بالاستيلاء عليها بدون وجه حق.





وكان قد تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول لقيامه بالتلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف وهمية وبصفة يومية، وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه فى السوق السوداء، وتحصله على مبلغ (520052) جنيه، قام بالاستيلاء عليها بدون وجه حق.





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



