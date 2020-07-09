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حوادث

حبس مسجل خطر هشم سيارة جاره وأشهر سكينا في وجه المواطنين

الخميس 09/يوليه/2020 - 05:03 ص
حبس
حبس
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اسلام مقلد
قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس مسجل جنائي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإشهار سلاح أبيض وتهديد أحد المواطنين وإحداث تلفيات بسيارته لخلافات بينهما حول الجيرة. 

وكان نجح ضباط أمن القاهرة فى ضبط مسجل جنائي بالمطرية لقيامه بإشهار سلاح أبيض وتهديد أحد المواطنين وإحداث تلفيات بسيارته لخلافات بينهما حول الجيرة. 

تمت عملية الضبط تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ للمقدم كريم البحيرى رئيس مباحث قسم شرطة المطرية من (صاحب شركة لخدمات النقل – مقيم بدائرة القسم) قرر بتضرره من (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية – مقيم بذات العنوان) لقيامه بإشهار سلاح أبيض "سكين" بالشارع محل سكن المُبلغ وتهديده وأسرته بالإيذاء، وإحداث تلفيات بسيارته بسبب خلافات بينهما حول الجيرة، وتداول الواقعة على مواقع التواصل الإجتماعى. 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
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