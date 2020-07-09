بعد التقدم بمشروع قانون الحفاظ على سرية البيانات الخاصة بالتحرش.. أحمد موسى يشيد بوزير العدل

قال الإعلامى أحمد موسى ، إن الأيام الماضية شهدت تطورات في واقعة الشاب تحرش بالفتيات، موضحًا "أنا طالبت الفنيات بالتقدم ببلاغ للنائب العام". الذي





تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد ، التحية لـ المستشار عمر مروان، وزير العدل، بعد التقدم بمشروع قانون للحفاظ على سرية البيانات الخاصة بمقدمي بلاغات الاعتداء الجنسي والتحرش، إلى مجلس الوزراء، والذي وافق عليه في اجتماع أمس. ووجه الإعلامي أحمد موسى، أثناء





وأضاف أحمد موسى، أن وزير العدل تقدم بمشروع قانون الحفاظ على سرية البيانات بشأن الفتيات اللائي يتعرضن لأي اعتداء جنسي أو تحرش، مشددًا على أن ذلك يمنحهن الثقة ولن يعرفهن أي شخص باستثناء المحقق وتعرض شكواهن على المحكمة.





وكشف أحمد موسى، عن أن هذا المشروع يضمن الحفاظ على سرية البيانات، بعد موافقة مجلس الوزراء على المشروع، الأمر الذي يحد بشكل كبير من انتشار جرائم التحرش والاعتداء الجنسي.





وتابع أنه حال أي شخص سيكشف عن سرية بيانات المتقدم ببلاغ التحرش أو الاعتداء الجنسي، سيتعرض لعقوبة الحبس، وأن هذا المشروع يضمن عدم إثبات بيانات المجني عليهن في المحاضر والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق فقط، كما أن هذا القانون كان مطلبًا جماهيريًا، لذلك أي فتاة تتعرض للتحرش الجنسي، لابد أن تتوجه على الفور للتقدم ببلاغ.



