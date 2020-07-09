العميد محمد سمير: نختار المتدربين بالأكاديمية الوطنية للتدريب بناء على معايير صارمة.. فيديو

قال العميد محمد سمير الكاتب والمحلل السياسي ، إن الشباب المتواجدين في الاكاديمية الوطنية للتدريب تم اختيارهم بناء علي معايير وأكد على ان كل فرد متواجد هناك يعي جيدا ما يقوم به .





وأضاف محمد سمير خلال لقائه في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن المتواجدين في الاكاديمية لديهم التزام جيد جدا بالوقت ومهنية احترافية على أعلى مستوى وأكد على وجود معايير صارمة للاختيار منها معايير علمية وشخصية .





وأوضح محمد سمير ، أن الشباب يجب عليهم الدخول علي الموقع الخاص بالاكاديمية ومعرفة هذه المعايير ويقوم بالتقديم للقبول.





وتابع : أن الأكاديمية تقدم علم ولكن بمستويات عالمية من شأنها أن تؤهلك الى ما هو قادم وأن تكون مثقف ولديك علم حقيقي .



