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العميد محمد سمير: نختار المتدربين بالأكاديمية الوطنية للتدريب بناء على معايير صارمة.. فيديو

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:02 ص
العميد محمد سمير
العميد محمد سمير
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إبراهيم القادري
قال العميد محمد سمير الكاتب والمحلل السياسي ، إن الشباب المتواجدين في الاكاديمية الوطنية للتدريب تم اختيارهم بناء علي معايير وأكد على ان كل فرد متواجد هناك يعي جيدا ما يقوم به .

وأضاف محمد سمير خلال لقائه في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن المتواجدين في الاكاديمية لديهم التزام جيد جدا بالوقت ومهنية احترافية على أعلى مستوى وأكد على وجود معايير صارمة للاختيار منها معايير علمية وشخصية  .

وأوضح محمد سمير ، أن الشباب يجب عليهم الدخول علي الموقع الخاص بالاكاديمية ومعرفة هذه المعايير ويقوم بالتقديم للقبول.

وتابع : أن الأكاديمية تقدم علم ولكن بمستويات عالمية من شأنها أن تؤهلك الى ما هو قادم وأن تكون مثقف ولديك علم حقيقي .

واستكمل: أن هناك معايير ايضا اختيار المحاضرين واكد علي انه لا يسمح باختراق هذه المعايير ويجب علي الشباب ان يخوض هذه التجربة .
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