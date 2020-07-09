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مرأة

لذيذة و شهية.. طريقة عمل فتة الشاورما بالبطاطس.. فيديو

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:32 ص
طريقة عمل فتة الشاورما
طريقة عمل فتة الشاورما بالبطاطس
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هاجر هانئ
فتة الشاورما من الأطباق السورية التى يعشق تناولها الكثير من الأشخاص و يحرص دائما العديد على شرائها من المطاعم، فالنقدم لكم طريقة عمل فتة الشاورما بالبطاطس من مطبخ الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا.

مقادير فتة شاورما بالبطاطس
لحم شاورما 
بطاطس  مكعبات مقلية
عيش تورتيلا 
طماطم  مكعبات
خيار مخلل 
طماطم مشوي 
خل 
طحينة 
زبادي 
بصل ابيض واحمر 
ثوم مفروم 
ثوم مشوي 
عصير ليمون 
كمون 
سماق 
ملح 
فلفل اسود 

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طريقة تحضير فتة شاورما بالبطاطس
-تشوح اللحمة في زيت على النار ثم يضاف بصل وثوم مشوي وطماطم مشويه ويتبل بملح وفلفل وسماق
لعمل دريسنج الطحينة:
تخلط الطحينة وخل وكمون وعصير ليمون وثوم مفروم وماء دافىء وزبادي وتتبل بملح وفلفل أسود وسماق
 في بولة، يخلط خيار مخلل ومكعبات طماطم وبصل أبيض وأحمر ويتبل الخضار بسماق
فى بيركس التقديم، توضع طبقة من الدريسنج ثم طبقة من خبز محمص ثم الخضار، ثم طبقة من اللحم ويزين بالثومية والخبز المحمص على الوجه. 

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