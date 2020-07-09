بعد إشادة صندوق النقد الدولي.. النواب: شهادة ثقة دولية.. كورونا أثبت قوة الاقتصاد القومي.. وارتفاع معدل النمو خلال الفترة المقبلة

وكيل خطة البرلمان: مصر واحدة من دولتين في أفريقيا حققت نموا بالموجب في ظل كورونا

برلماني: الاقتصاد المصري حصل على ثقة المؤسسات الدولية.. وكورونا أثبتت قوته نائب: شهادة صندوق النقدي الدولي في الاقتصاد المصري يعطي ثقة للمستثمرين الأجانب





قالت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أوما راماكريشنان إن وباء كورونا نتج عنه العديد من الآثار السلبية على عدد من دول العالم مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي فى مصر كانت له آثار إيجابية لمواجهة كورونا.





وأوضحت أوما أن الحكومة المصرية اتخذت اجراءات واسعة للإصلاح الاقتصادية ومواجهة عجز الموازنة العامة للدولة مشددة على أن حدث استقرار في مصر بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.





وأشارت إلى أنه قبل أزمة كورونا كان هناك نمو واسع فى الإقتصاد مؤكدة أن الإصلاحات الإقتصادية وضعت مصر فى موقف قوة لمواجهة كورونا.





من جانبه، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن شهادة صندوق النقد الدولي، في حق الاقتصاد المصري، تؤكد ان خطة الإصلاح الاقتصادي التي قادتها القيادة السياسية منذ عام 2016 كانت على صواب، وهي التي جعلت الدولة تقف صامدة امام تداعيات فيروس كورونا.





وأضاف النائب ياسر عمر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، ان مصر تعتبر ضمن واحد من دولتين استطاعت أن تحقق معدل نمو إيجابي في ظل جائحة فيروس كورونا، حيث أن المعدل يتراوح بين 3% و4%.





وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، إلى أنه يحسب للاقتصاد المصري الصمود والقوة التي واجه بها تداعيات ازمة فيروزس كورونا، على الرغم من وجود انكماش عالمي في معدل النمو وصل لـ 4.9%.





وفيما يخص وجود موجهة ثانية لفيروس كورونا، أكد انه في حال وقع هذا الأمر، فإنه من الطبيعي أن يضار القتصاد العالمي ككل، ومن بينه الاقتصاد المصرى.





كما أكد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، أهمية التصريحات التي أدلت بها بثعة صندوق النقد الدولي لدى مصر، مشيرًا إلى أنها تدل على قوة الاقتصاد المصري، وأصبح ثقة في نظر جميع المؤسسات العالمية.





وأضاف النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن قوة الاقتصاد المصري جاءت بعد التوسع في الاستثمار خلال الفترات الماضية، وتحرير سعر الصرف، مما جعل هناك إقبال على فتح مشاريع استثمارية وتعاقد المؤسسات الاقتصادية الكبرى مع مصر.





وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان إلى أن أزمة فيروس كورونا رغم ما مثلته من ضرر كبير على الدولة، إلا أنها أظهرت في الوقت ذاته مدى قوة الاقتصاد المصري.





بدوره، أشاد النائب سمير البطيخي بتصريحان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى مصر، مؤكدًا أنها دفعة كبيرة للمستثمرين الأجانب، وتعبر عن مدى ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد القومي.

