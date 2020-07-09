AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

العميد محمد سمير: يجب أن تقتدي كافة مراكز التدريب بالأكاديمية الوطنية.. فيديو

الخميس 09/يوليه/2020 - 05:02 ص
العميد محمد سمير
العميد محمد سمير
Advertisements
إبراهيم القادري
قال العميد محمد سمير الكاتب والمحلل السياسي ، إن المواطنين يجب عليهم ان يقوموا بزيارة الاكاديمية الوطنية للتدريب واكد علي ان جميع من يعمل في هذه الاكاديمية يتمتع بخلق رفيع جدا .

وأضاف محمد سمير خلال لقائه في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن الشباب لديهم تركيز كبير جدا ولديهم تفاعل كبير واكد علي ان الشباب المصري رائع جدا ولا يحتاج شىء سوى المساعدة وان نمد لهم أيدينا   .

وأوضح محمد سمير ،: أنني قمت ببناء استراتيجيات ومهارات التميز والتأثير علي 3 اشياء وهم الجسم والعقل والروح .

وتابع : أن الروح هي جزئية القوانين الإلهية ويجب ان نعرفها جيدا وتتماشى معها حتى نحقق ما نتمناه  .

واستكمل: أن جميع مراكز التدريب يجب ان تقتدي وتسير علي طريق الأكاديمية الوطنية للتدريب  .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محذرا من حروب الجيل الرابع.. العميد محمد سمير: لابد من التوعية بأهمية وخطورة منصات السوشيال ميديا

محمد سمير: التجاهل أفضل حل لمواجهة الشائعات.. فيديو

محلل سياسي: أعداؤنا يعملون طوال الوقت على تمزيق العالم العربي ..فيديو

ترشيحاتنا

تجاوزنا الذروة.. اللجنة العلمية لمواجهة كورونا تعلن تراجع أعداد الإصابات ..فيديو

اخبار الرياضة.. ساعات على إقامة احتفالية الزمالك.. ورقم قياسي جديد لـ محمد صلاح.. والإعلان عن صفقة الأهلي الأولى

حكم وضع البويضة المخصبة في رحم الزوجة بعد وفاة الزوج .. دار الإفتاء تجيب

بملابس ملفتة.. هند رضا تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

الإخوان السفلة.. ابنة شقيق شادية تهاجم الشامتين في وفاة رجاء الجداوي

ستكون ضربة قوية للفريق المنافس.. الغندور: مرتضى منصور يعلن غدًا مفاجأة للزملكاوية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الموضة وملفتة.. 15 صورة تبرز أناقة ريم سامي فى عيد ميلادها

رسميا.. تدشين سيان رودستر الهجينة من لامبورجيني

بالشورت.. منى ممدوح تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها