العميد محمد سمير: يجب أن تقتدي كافة مراكز التدريب بالأكاديمية الوطنية.. فيديو

قال العميد محمد سمير الكاتب والمحلل السياسي ، إن المواطنين يجب عليهم ان يقوموا بزيارة الاكاديمية الوطنية للتدريب واكد علي ان جميع من يعمل في هذه الاكاديمية يتمتع بخلق رفيع جدا .





وأضاف محمد سمير خلال لقائه في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن الشباب لديهم تركيز كبير جدا ولديهم تفاعل كبير واكد علي ان الشباب المصري رائع جدا ولا يحتاج شىء سوى المساعدة وان نمد لهم أيدينا .





محمد سمير ،: أنني قمت ببناء استراتيجيات ومهارات التميز والتأثير علي 3 اشياء وهم الجسم والعقل والروح . وأوضح





وتابع : أن الروح هي جزئية القوانين الإلهية ويجب ان نعرفها جيدا وتتماشى معها حتى نحقق ما نتمناه .



