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توك شو

عادل العدوي: حسابات إثيوبية وهمية هاجمتني بعد شرح قضية سد النهضة.. فيديو

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:01 ص
عادل العدوي
عادل العدوي
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إبراهيم القادري
قال عادل العدوي أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الامريكية ، إن ملف سد النهضة مهم جدا لمصر وبالتالي تلقيت العديد من الطلبات لتوضيح هذا الملف بناء علي طلب تلاميذي واصدقائي .

وأضاف عادل العدوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ، أن بعد ذلك قمت بشرح الملف بطريقة سهلة ومبسطة علي تويتر وبعدها وجدت هجوم شرس جدا علي من قبل الإثيوبيين وهذا الهجوم حدث خلال 24 ساعة .

وأوضح عادل العدوي ، أن عند التحقق من اغلب هذه الحسابات وجدت انها حسابات وهمية وليس هناك وجود لهؤلاء الأشخاص .

وتابع : ان هناك احد الاشخاص قام بمساعدتي للتحقق من هذه الحسابات ووجدنا ان جميع هذه الحسابات متواجدة في مكان واحد .

واستكمل : أن هذا الهجوم الغرض منه هو تضليل الرأي العام واكد على ان هذا الهجوم كان بغرض ان التزم الصمت بالحديث عن هذا الملف .

واشار الي انه لم يلتفت لهم ومازال يحاول شرح هذا الملف كما ان مصر لها حق في هذا الملف وهذا يعرفة الجميع .
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