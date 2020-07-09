عادل العدوي: حسابات إثيوبية وهمية هاجمتني بعد شرح قضية سد النهضة.. فيديو

قال عادل العدوي أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الامريكية ، إن ملف سد النهضة مهم جدا لمصر وبالتالي تلقيت العديد من الطلبات لتوضيح هذا الملف بناء علي طلب تلاميذي واصدقائي .
وأضاف عادل العدوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ، أن بعد ذلك قمت بشرح الملف بطريقة سهلة ومبسطة علي تويتر وبعدها وجدت هجوم شرس جدا علي من قبل الإثيوبيين وهذا الهجوم حدث خلال 24 ساعة .
وأوضح عادل العدوي ، أن عند التحقق من اغلب هذه الحسابات وجدت انها حسابات وهمية وليس هناك وجود لهؤلاء الأشخاص .
وتابع : ان هناك احد الاشخاص قام بمساعدتي للتحقق من هذه الحسابات ووجدنا ان جميع هذه الحسابات متواجدة في مكان واحد .
واستكمل : أن هذا الهجوم الغرض منه هو تضليل الرأي العام واكد على ان هذا الهجوم كان بغرض ان التزم الصمت بالحديث عن هذا الملف .
واشار الي انه لم يلتفت لهم ومازال يحاول شرح هذا الملف كما ان مصر لها حق في هذا الملف وهذا يعرفة الجميع .