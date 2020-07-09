أحمد سامي: أوزان لاعبي الأهلي مثالية بعد العودة للتدريبات.. فيديو

أكد أحمد سامي المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش، أن هناك عدد من لاعبي الدوري خاضوا مباريات كرة خماسية كثيرة خلال فترة التوقف الحالية للدوري.





وقال سامي خلال تصريحات مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور التالتة المذاع على قناة اون تايم سبورت ، إن هناك لاعبون تعرضوا لإصابات اثناء لعب الخماسي في فترة التوقف ، مشددا علي أن فترة 6 أسابيع كافية لاعداد أي فريق لخوض مباريات رسمية.





وأضاف سامي ان لاعبو الأهلي ظهروا بحالة بدنية مميزة عقب العودة للتدريبات وان اوزان اللاعبين مثالية، وهو ما يعني ان اللاعبون كانوا يتعاملوا مع فترة التوقف باحترافية وخوض تدريبات وليس للنوم.





وأكمل سامي: لا يمكن مقارنة طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب المنضم للأهلي برمضان صبحي لاعب الأهلي الحالي لان الأخير خاض بطولات واحتكاكات دولية كثيرة تفوق بكثير ما خاضه طاهر لذا فان المقارنة تعتبر ظالمة.



