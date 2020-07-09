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رياضة

أحمد سامي: أوزان لاعبي الأهلي مثالية بعد العودة للتدريبات.. فيديو

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:06 ص
احمد سامي
احمد سامي
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عمرو ابوبكر
أكد أحمد سامي المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش، أن هناك عدد من لاعبي الدوري خاضوا مباريات كرة خماسية كثيرة خلال فترة التوقف الحالية للدوري. 

 وقال سامي خلال تصريحات مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور التالتة  المذاع على قناة اون تايم سبورت ، إن هناك لاعبون تعرضوا لإصابات اثناء لعب الخماسي في فترة التوقف ، مشددا علي أن فترة 6 أسابيع كافية لاعداد أي فريق لخوض مباريات رسمية.

وأضاف سامي ان لاعبو الأهلي ظهروا بحالة بدنية مميزة عقب العودة للتدريبات وان اوزان اللاعبين مثالية، وهو ما يعني ان اللاعبون كانوا يتعاملوا مع فترة التوقف باحترافية وخوض تدريبات وليس للنوم. 

وأكمل سامي: لا يمكن مقارنة طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب المنضم للأهلي برمضان صبحي لاعب الأهلي الحالي لان الأخير خاض بطولات واحتكاكات دولية كثيرة تفوق بكثير ما خاضه طاهر لذا فان المقارنة تعتبر ظالمة.

واشار  سامي الى ان، السنغالي اليو بادجي مهاجم الأهلي الحالي غير مميز، و ان الثنائي اليو بادجي وجيرالدو ليسا في مستوي الأهلي وهناك لاعبين مصريين أفضل منهما في المستوي، وأتوقع أن يكون رحيلهما عن الأهلي في اقرب فرصة.
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