طريقة عمل كيكة جزر.. فيديو

تعتبر كيكة جزر من الحلويات التى يعضق تناولها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها الشهي و اللذيذ ، فالنقدم لكم طريقة عمل كيكة جزر من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.





مقادير كيكة جزر

2 كوب دقيق

2 كوب جزر مبشور

كوب سكر 3

بيضة

1 و نصف كوب لبن

ثلاثة أرباع كوب زيت

1 كيس بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

ربع ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم

ملح

1 ملعقة كبيرة خل

سكر بودرة للوجه





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طريقة تحضير كيكة جزر

-يخفق الزيت والسكر والبيض والفانيليا والخل واللبن.

-يخلط الدقيق مع الجزر والبيكينج باودر ورشة ملح والبيكربونات ثم يضاف خليط الكيك ويخفق المحتوى جيدًا.

-يفرغ المحتوى في صينية كيك مدهونة بالزيت ثم تسوى بالفرن على درجة حرارة 180 وتقدم مزينة بالسكر البودرة.



