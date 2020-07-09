طريقة عمل كيكة جزر.. فيديو

تعتبر كيكة جزر من الحلويات التى يعضق تناولها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها الشهي و اللذيذ ، فالنقدم لكم طريقة عمل كيكة جزر من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.
مقادير كيكة جزر
2 كوب دقيق
2 كوب جزر مبشور
كوب سكر 3
بيضة
1 و نصف كوب لبن
ثلاثة أرباع كوب زيت
1 كيس بيكنج بودر
1 ملعقة صغيرة فانيليا
ربع ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم
ملح
1 ملعقة كبيرة خل
سكر بودرة للوجه
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طريقة تحضير كيكة جزر
-يخفق الزيت والسكر والبيض والفانيليا والخل واللبن.
-يخلط الدقيق مع الجزر والبيكينج باودر ورشة ملح والبيكربونات ثم يضاف خليط الكيك ويخفق المحتوى جيدًا.
-يفرغ المحتوى في صينية كيك مدهونة بالزيت ثم تسوى بالفرن على درجة حرارة 180 وتقدم مزينة بالسكر البودرة.