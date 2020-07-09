عيب ما يصحش.."الديهي": الإعلام الإثيوبي يحشد ويضلل شعبه.. فيديو

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن هناك عملية حشد وتضليل للشعب الإثيوبي، ونفخ في النار من قبل الإعلام الإثيوبي، مستنكرًا وصف مصر بالاحتلال، معقبًا: "عيب ميصحش".





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن صحيفة "التايمز" البريطانية تزعم تخطيط مصر لضرب سد النهضة الذي يعتبر أمل إثيوبيا في التنمية، معقبًا: "السد أمل إثيوبيا في التنمية، ومش تعطيش للمصريين".





وتسأل: "هل صدر تصريح واحد عن مسئول مصري بتهديد أو شن حرب على إثيوبيا؟، ده مش عيب بس محصلش، ربما يكون ما حدث مجرد معالجات إعلامية".





وأوضح أن عنوان التقرير لا علاقة له بالمهنية، مشددًا على أن العنوان مثير للدهشة والشفقة المهنية، ومنحاز انحياز تام لإثيوبيا.



