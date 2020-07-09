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توك شو

عيب ما يصحش.."الديهي": الإعلام الإثيوبي يحشد ويضلل شعبه.. فيديو

الخميس 09/يوليه/2020 - 04:02 ص
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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محمود محسن
أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن هناك عملية حشد وتضليل للشعب الإثيوبي، ونفخ في النار من قبل الإعلام الإثيوبي، مستنكرًا وصف مصر بالاحتلال، معقبًا: "عيب ميصحش".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن صحيفة "التايمز" البريطانية تزعم تخطيط مصر لضرب سد النهضة الذي يعتبر أمل إثيوبيا في التنمية، معقبًا: "السد أمل إثيوبيا في التنمية، ومش تعطيش للمصريين".

وتسأل: "هل صدر تصريح واحد عن مسئول مصري بتهديد أو شن حرب على إثيوبيا؟، ده مش عيب بس محصلش، ربما يكون ما حدث مجرد معالجات إعلامية".

وأوضح أن عنوان التقرير لا علاقة له بالمهنية، مشددًا على أن العنوان مثير للدهشة والشفقة المهنية، ومنحاز انحياز تام لإثيوبيا.

وناشد السفير المصري في بريطانيا، والهيئة العامة للاستعلامات، ووزارة الخارجية المصرية، بإرسال رسالة غاضبة للصحيفة وخطاب احتجاج؛ للتأكيد على أن هذا التقرير غير مهني ويستوجب التصحيح.
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