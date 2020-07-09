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محافظات

بعد تطويره بـ 200 مليون جنيه.. مواطنة تلقي أكياس قمامة على كورنيش المريوطية.. فيديو

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:39 ص
لحظة القاء السيدة
لحظة القاء السيدة للقمامة بترعة المريوطية
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محمد الصاحى
شهد الممشى السياحي بمنطقة ترعة المريوطية بمحافظة الجيزة، واقعة غريبة بعد أيام من تطويره، حيث قامت إحدى السيدات بإلقاء أكياس القمامة على الممشى الجديد.

ورصدت إحدى كاميرات المراقبة، السيدة أثناء إلقائها أكياس القمامة على رصيف الممشى الجديد، حيث لم تستطع إلقاءها في ترعة المريوطية بسبب الأسوار الحديدية الجديدة التي وضعتها محافظة الجيزة؛ للحفاظ على الصورة الحضارية والجمالية لترعة المريوطية.

وكانت محافظة الجيزة عملت على مدار الأشهر الماضية على تحويل ترعة المريوطية من مناطق تأوى المخلفات والرتش والمظهر غير الحضارى، إلى كورنيش سياحى جمالى يليق بالمكانة الهامة للمنطقة باعتبارها أحد المداخل الرئيسية للمناطق الأثرية بالمحافظة، وتماشيًا مع أعمال التطوير التى تشهدها الجيزة.

وأكد محافظ الجيزة، أنه تم الانتهاء من تغطية 200 م من الترعة، حيث تمت الاستفادة منها في إنشاء مواقف سيارات سرفيس حضارية يتم اتباع أحدث النظم الحديثة بها للقضاء على أى معوقات مرورية بالمنطقة والتى كان يعانى منها المواطنون على مدار سنوات، مشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية لأعمال تطوير الترعة تتعدى 200 مليون جنيه.

وأوضح محافظ الجيزة، أنه جارٍ الانتهاء من تدبيش جسر الترعة بطول 2.8كم بدءًا من نهاية التغطية حتى الطريق الدائرى والتى سوف يلمس المواطنون والمترددون على المنطقة تغيرا كاملا في المظهر الجمالى لمسار الترعة، حيث تمت مراعاة إضافة العناصر الجمالية والمساحات الخضراء ومناطق انتظار السيارات والخدمات والإنارة الجمالية للممشى.

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