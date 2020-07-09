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محافظات

محافظ الوادي الجديد: تسجيل حالتي إصابة ووفاة 2 بفيروس كورونا

الخميس 09/يوليه/2020 - 05:35 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ  الوادي الجديد، يوم الأربعاء، تسجيل حالتي إصابة جديدة لفيروس كورونا، إضافةً إلى حالتي وفاة بمركز الداخلة، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات الإيجابية لـ ٤٤١ إصابة، منهم ٣٤ وفيات منذ بداية الأزمة. 

وأكد "الزملوط"، في بيان، أنه تم تعافي ٦ حالات من المصابين وخروجهم من أقسام العزل بمستشفى الداخلة العام، وانتهاء مدة العزل المنزلي لـ ٧٥ مواطنًا من المخالطين للمصابين، ومتابعتهم عبر فرق الطب الوقائي.

وأشار بيان لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا، إلى استقرار الحالة الصحية للرضيع (٤ أشهر) المعزول بمستشفى الداخلة العام واستجابة حالته للعلاج، وتسجيل حالتي وفاة بمركز الداخلة (٦٠ -٨١ عامًا).

وشدد المحافظ، على تحذير المواطنين المخالطين للوافدين من خارج المحافظة (ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة) الالتزام بالعزل المنزلي لمدة ١٤ يومًا لحين التأكد من سلامتهم، والاتصال على الأرقام (٢٩٣٦٤٦٧ -٢٩٢٩٠٣٨) عند الشعور بأي أعراض.

وفى سياق متصل تحذر المحافظة، من إقامة أي تجمعات بحفلات الزفاف أو العزاء، حيث يتعرض المخالفون للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، ويمكن الإبلاغ عن المخالفين من خلال تخصيص الأرقام التالية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقي بلاغات المواطنين (٠٩٢٢٩٢٦١٨٣ / ٠١٠١٤٨١٤٨٢٥). 

وناشدت لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا بالوادي الجديد، أهالي المحافظة بتحمل المسئولية الملقاة على عاتق الجميع للخروج من هذه الأزمة وخفض معدلات الإصابة من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها، ومساندة جهود المحافظة في هذا الشأن.

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